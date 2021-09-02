開太快過彎失控！台中小客車KO路燈卡分隔島　駕駛胸痛送醫

▲小客車撞倒路燈卡在分隔島上，左車身嚴重毀損。（圖／民眾提供）

記者李忠憲／台中報導

謝姓男子2日一早開車走西屯區西屯路三段，往台中都會公園上坡行駛，疑似車速過快，遇上彎道不慎失控，將路燈直接撞倒，車則卡在分隔島上，所幸人只有胸口挫傷。警方表示，謝男無酒駕，初步研判應是車速過快導致，肇事原因有待釐清。不過男子撞斷雙桿LED路燈，恐賠維修費用約為6萬元左右。

第六警分局今天早上7點左右獲報，西屯區西屯路三段往台中都會公園上山路段，有一輛汽車發生車禍，將路燈撞倒，整輛車卡在中央分隔島上，影響交通。警方立刻前現場，並通報119派救護車到場。救護員發現現場只有42歲駕駛謝姓男子1人，自述胸口痛，先送醫檢查。

▲▼現場造成膠度受阻，駕駛謝男也在現場檢查。（圖／民眾提供）

警方到場採證，初判研判謝男開的小客車沿著西屯路內側車道，往都會公園方向行駛，遇到彎道時疑似車速快不慎失控，直接撞上中央分隔島上的路燈，路燈應聲倒下，幸好沒砸到其他人車。

警方表示，謝男經酒測排除酒駕，由於現場無監視器，將持續釐清肇事原因。也呼籲民眾，行經彎道務必減速慢行，以免失控打滑，造成憾事。

建設局則表示，撞壞的燈桿，由肇事者自行修繕或由職處年度契約派工修復，如為職處修復衍生復原費用，將依據民法第184條之規定略以：「因故意或過失，不法侵害他人之權利者，付損害賠償責任。」屆時依據本案復原派工修復費用逕向民眾請求賠償費用。另該案為雙桿LED路燈，派工維修費用約為6萬元左右。

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