好市多買握壽司！一個手滑「成在地美食」3萬人笑瘋：芥末很完整

▲壽司變「在地美食」讓原PO哭笑不得。（圖／我愛熊熊 I love Shung授權使用）

網搜小組／鄺郁庭報導

「求安慰……」一位女網友日前在好市多買了一盒壽司回家，從冰箱拿出來要吃的時候，竟然意外手滑，眼睜睜地看「握壽司」變成了「散壽司」。照片一出，許多人忍不住笑出來，「您獲得在地美食」、「換個角度來看，至少芥末是好的」。事後，原PO也曝光超可愛的後續，也直笑「真的快被網友的創意笑死」。

這位女網友日前在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》發文，貼出一張照片，只見她明明買的是一盒綜合握壽司，有鮭魚、鮪魚、干貝、鮮蝦、玉子燒等口味。沒想到一個手滑，整盤都掉在冰箱邊邊的地上，現在變成一整坨白飯鋪在地上，生魚片隨興地擠在一邊，冰箱上還有散落的玉子燒、花枝片，最完整的就是芥末和醬油包。

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▲這一幕讓3萬網友不小心笑了。（圖／我愛熊熊 I love Shung授權使用）

這一幕意外讓3萬網友笑出來按讚，超過8千多則留言，「真的是道地的在地美食」、「至少還有芥末和醬油呀（拍拍」、「直接坐下來吃吧！日式料理印度吃法」、「看起來很美，飯救了很多肉」、「論，平常地板打掃／清潔的重要性」、「超過3秒了嗎」、「沒事，全丟下鍋煮就是豐盛的海鮮粥。」

事後，她也在留言處強調，整起事故非人為，「699也不便宜欸～人家開了半小時車買的，回家先整理其他東西就先放冰箱，再拿出來的時候手滑GG了」，希望好市多可以改善一下包裝。

《ETtoday新聞雲》私訊這位女網友，她也曝光後續「醋飯和魚卵沒吃，海膽吃一口，玉子燒只吃一顆，其他煮熟跟家裡狗狗一起吃掉囉！干貝超甜的噢～」、「鮭魚／鮪魚煎了和毛孩一起吃」，原來她其實是養了4隻毛孩的部落客「我愛熊熊 I love Shung」。

▲女網友將魚肉煎熟，和毛孩一起吃掉了。（圖／我愛熊熊 I love Shung授權使用）

她也將這件事分享在粉絲專頁，「第一時間先拍照留念（？），放到好市多的相關社團上，沒想到這麼多暖心的人安慰我，真的快被網友的創意笑死。」讓粉絲也笑噴「一開始沒認真看，現在才發現原來是熊媽」、「三萬人口中的在地美食！沒想到是熊媽。」