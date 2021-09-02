塔利班太可怕！上萬難民展開史詩級大遷徙　走1600km穿越沙漠狂逃

記者葉睿涵／綜合報導

塔利班武裝分子如今已全面拿下阿富汗的控制權，但成千上萬的阿富汗人卻因為懼怕他們鐵腕治國的方式，不惜步行上千英里、穿越沙漠，只為逃離塔利班的統治。伊朗國際電視台最近揭露一段阿富汗難民的逃難影片，還原了他們如聖經故事般大規模遷徙的景象。

綜合《每日郵報》與《太陽報》報導，為了逃離塔利班的鐵血統治，成千上萬的阿富汗難民正往伊朗邊境湧去。他們從阿富汗人口最稀少的尼姆魯茲省（Nimruz）出發，嘗試用步行穿越1000英里（約1600公里）的沙漠，途徑伊朗前往土耳其，逃離這個飽受戰爭蹂躪的國度。

▲阿富汗難民的逃亡隊伍不見盡頭，下同。（圖／翻攝自IG／iranintltv）

從伊朗國際電視台公開的影片可見，逃難的隊伍看不見盡頭，他們在沙地上緩慢前行，其中不乏孕婦、嬰兒、老人和小孩。一名難民在接受採訪時表示，這是一段艱辛而危險的旅程，由於路線大部分都被沙漠和山脈所覆蓋，因此地形十分險峻崎嶇。

剛徒步行走了4小時的他表示，「其實我們還有別的路可以選擇，但這裡都是些很窮的人，這條路用走的比較便宜。」這些難民分成好幾個小組，跟隨著伊朗販運人口和偷運移民組織，企圖潛入伊朗境內，過上不一樣的生活。

聯合國難民事務高級專員格蘭蒂（Filippo Grandi）估計有50萬名阿富汗人準備或已逃離該國，「各國的疏散行動無疑拯救了數万人的性命，這是值得讚揚的，未來會有更多阿富汗人跨越國界尋求庇護，我呼籲各國敞開國門，讓阿富汗人可以尋求國際的保護」。

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