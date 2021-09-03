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塔利班強奪最後1省　傳奇之子死守激戰！雙方都稱「敵人損失慘重」

▲▼ 阿富汗傳奇之子馬蘇德（Ahmad Massoud）率領的反抗軍在龐吉夏省訓練。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 馬蘇德率領的士兵在龐吉夏省接受訓練。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

武裝組織塔利班重掌阿富汗已有半月，位於首都喀布爾北方的龐吉夏省為反抗勢力最後據點，塔利班戰士與反塔利班傳奇領袖之子馬蘇德（Ahmad Massoud）率領的軍隊2日在此激戰，但雙方都稱敵對陣營傷亡慘重，對結果各執一詞。

根據《衛報》，塔利班發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）說明，與反抗勢力談判失敗後，塔利班展開攻擊，已經拿下龐吉夏省部分領土，「他們損失慘重。」

然而，阿富汗副總統沙雷（Amrullah Saleh）及馬蘇德為首的「阿富汗民族抵抗陣線」（NRFA）發言人則表示，他們完全控制所有通道及入口，擊退企圖奪取龐吉夏省舒圖爾縣（Shotul）的勢力，「敵方多次試圖經Jabul-Saraj進入舒圖爾，但每次都失敗」。

龐吉夏河谷幾十年來都是阿富汗反抗勢力大本營，自1920至1980年代對抗蘇聯，再到1990年代對抗塔利班，也是沙雷的出生地。他曾在此接受戰術訓練，在塔利班掌權後宣布自己為「看守」國家元首，誓言以此為據點，對抗塔利班。

阿富汗駐塔吉克大使、前任高級安全官員阿格巴爾中將（Zahir Aghbar）曾表示，龐吉夏省將成為想繼續戰鬥者的基地，堅決反抗任何企圖奴役人民者。

自塔利班上月15日攻陷喀布爾，數千名當地民兵及殘餘的政府軍在馬蘇德領導下，聚集在龐吉夏省，堅守陡峭的山谷。《衛報》指出，他們與塔利班透過談判和解的努力似乎宣告破裂，雙方都歸咎於對方。

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