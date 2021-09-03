塔利班「二把手」傳任新總統！　流亡20年歸國重掌阿富汗

▲ 巴拉達爾被指將是塔利班新政府領導人。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

武裝組織塔利班時隔20年重掌阿富汗，現正組建新政府，內閣名單料於3日稍晚出爐。《路透社》3日根據3名塔利班內部消息人士說法披露，該組織共同創辦人、現任政治委員會主席巴拉達爾（Mullah Baradar）將領導新政府。

巴拉達爾因蘇聯入侵阿富汗而成為叛亂份子，在1990年代國家陷入混亂與腐敗的內戰時期，幫助已故創辦人歐瑪（Mullah Omar）在1994年建立塔利班，擔任他的副手，2001年塔利班垮台後流亡海外，2010年在巴基斯坦被捕，關押至2018年，在美國施壓下獲釋並前往卡達，被任命為政治領導人，主導與美國的撤軍協議，在塔利班攻下喀布爾後，17日時隔20年重返阿富汗，受到組織成員熱烈歡迎。

消息人士也透露，歐瑪之子雅庫布（Mullah Yaqoob）及政治委員會副主席史塔尼克賽（Sher Mohammad Abbas Stanikzai）都將擔任高層官員。

此外，阿富汗《黎明新聞》（Tolo News）則指出，塔利班最高領袖艾昆薩達（Haibatullah Akhundzada）將對一個新的管理委員會擁有最終權力，總統於他之下。《衛報》分析，艾昆薩達將扮演類似伊朗最高領袖的神權政治角色。

一名不願透露姓名的塔利班官員向《路透社》透露，所有高層領導人皆已抵達喀布爾，宣布新政府的準備工作已進入最後階段。另一名塔利班消息人士則表示，艾昆薩達將專注於宗教事務及伊斯蘭框架內的治理工作。

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