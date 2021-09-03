回教國家激進組織對美仇恨深　沈富雄兒子一個字解答

▲美軍日前出動C-17運輸機載運撤離美國公民及部分阿富汗人。（圖／達志影像／美聯社）

政治中心／台北報導

美國日前正忙著趕在831大限前完成阿富汗撤軍期間，激進組織「呼羅珊伊斯蘭國」（ISIS-K）在首都喀布爾機場發起連環恐怖攻擊，至少182人喪命，其中包括13位美軍；而美方則出動無人機，擊斃該起恐攻策畫者。對此，前民進黨立委沈富雄8月31日在政論節目《少康戰情室》上，表示自己在美國出生長大的兒子告訴他，回教國家的極端組織對美國的恨這麼深，原因出在「Israel」（以色列）。

針對美國撤軍亂象，沈富雄表示，老美除得罪原先支持的魁儡政權（指阿富汗塔利班）外，幾乎每股力量都對他不友好，這些極端組織對美國的恨，真的是綿綿無絕期；美國用無人機炸人家主腦，這樣就結束了嗎？事實上是永遠沒完沒了。

沈富雄說，這幾天他都在想，什麼回教國家的極端分子對美國仇恨這麼深；早上自己跟兒子視訊時，附帶問了這些問題，兒子就回答一個字「Israel」（以色列），此恨這麼深就是以色列問題。

沈富雄表示，這裡做一個建議，以色列是美國扶植的，沒有美國就沒有以色列，但美國在以色列行為上，尤其是國際政治方面，美國可以在台海畫紅線，為什麼不可以給以色列畫紅線？他認為這起碼對阿拉伯人的恨意，有稍微降低的效果。