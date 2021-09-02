爸媽喝醉「扯餵1歲孫喝2口」　睡起床流鼻血！嫂嫂怒：不是第一次

▲孩子才1歲半，爸媽竟脫序餵酒！（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

網搜小組／劉維榛報導

本站報導《滿月宴親戚瞎起鬨！公公「餵孫喝酒」...半小時後男嬰當場身亡》，一名阿公為了顧面子，在親朋好友的起鬨下，餵孫子喝了一口酒，沒想到半小時後，男嬰竟當場身亡。而最近一名女網友也抱怨，嫂嫂帶兒子回家，爸媽竟拿酒給孩子喝，返家後，孩子睡午覺起床竟流鼻血，而嫂嫂直言已不是第一次！

一名女網友在Dcard表示，上週日嫂嫂帶兒子回來吃飯，恰巧爸媽在家喝酒，兩老疑似喝到太興奮，竟拿酒杯給孩子，而孩子好奇喝了一口，原PO發現時，孩子卻已喝下第二口，氣得原PO當下大罵爸媽，「怎麼可以給小朋友喝酒呢？」

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結果爸媽一臉笑意解釋，「以前大哥也這樣給阿公帶出去喝酒，還不是沒事？還很愛喝！」原PO仍氣憤回嗆，「以前是以前，不可以這樣」，由於嫂嫂當下無任何表示，此事也不了了之。

原PO相當不捨，畢竟自己剛晉升新手媽媽，寶寶才出生4個月，更懂要保護寶寶的心情，隨後便打LINE關心嫂嫂跟姪子身體狀況。結果電話另一端，嫂嫂非常生氣，表示孩子回去睡午覺起來，有流鼻血的狀況。

不僅如此，嫂嫂的女兒也被亂餵東西，爸媽卻回應「一點點沒關係！」聞言，原PO再度火冒三丈，「覺得很不尊重媽媽，到時候如果生病該誰要照顧？還不是媽媽辛苦，很擔心以後寶寶也被亂餵講不聽，各位有好的解決辦法嗎？」

▲網友建議，別帶孩子回家了！（圖／翻攝Dcard）



文章曝光後，底下網友氣炸開砲，「上次看到滿月被灌酒的嬰兒，當場抽搐送醫身亡的新聞，慎之慎之，好像是代謝功能還沒長全會出事」、「如果是我，一定一段時間不帶小孩回去了，真的太誇張 ，如果講也沒用，生氣也沒用，直接沒得見小孩，保護小孩為先」、「我懷孕時回娘家，我爸在家裡抽菸，我是直接不下車，開回我家，後來他就不敢在家裡抽了」、「跟妳哥哥反映，讓妳哥去跟兩老溝通，然後跟嫂先溝通好，避免她難做人」、「覺得那個嫂嫂真的好可憐，連自己的孩子都保護不了，什麼垃X公婆，腦子是喝酒喝壞掉嗎」。

一名媽咪也火爆討拍，「跟我公公一樣白目，自己愛喝酒就算了，每次都故意拿酒杯要給我女兒喝，要是我女兒轉頭不喝就會更故意用他喝過的杯緣（有沾到酒精的）塞我女兒嘴巴」。

▼爸媽餵酒並非第一次，4年前爸媽竟也餵姪女喝酒！（圖／翻攝Dcard）



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