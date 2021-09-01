18歲兄弟逆倫砍死阿嬤！「不滿遭碎念」刀刀致命　殘疾阿公目睹悲劇

▲年僅18歲的李男持刀砍死撫養自己十多年的祖母。（示意圖／CFP）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓近期發生一起極為殘忍血腥的逆倫慘案！大邱市西區飛山洞一對年僅18、16歲的李姓兄弟僅因不滿遭祖母碎碎念，竟於8月30日凌晨0時10分在住處持刀砍死撫養自己十多年的77歲祖母，臉部、頭部、肩膀等全身都出現致命刀傷，當時同在住處的祖父不良於行，只能被迫目睹孫子砍殺妻子的慘劇。

根據《韓聯社》、《朝鮮日報》，18歲的李男與弟弟在現場當場遭到逮捕，事後其祖母雖被119緊急救難隊送往醫院搶救，卻仍不幸回天乏術。大邱地方法院西部分院認為兄弟倆有逃亡串證之虞，因此趕緊發佈令狀羈押，兄弟倆於昨（31）日前往法院接受羈押前審訊，對於現場記者的提問保持沉默不語。

警方懷疑16歲的弟弟可能也參與犯案。李姓兄弟的公設辯護人表示，「與其說是計劃犯案，應該說是犯案之前雙方偶然彼此同意下的犯案。18歲的哥哥犯案的同時，弟弟雖一度阻止，但卻為時已晚。」

公設辯護人補充，「弟弟在情緒與行動上有障礙，雖然目前對於這件事還沒什麼概念，不過應該已經知道出大事了！至於哥哥，則已經是自暴自棄的狀態。」

報導指出，遭孫子砍死的祖母已於31日上午進行解剖驗屍。

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