酒店妹虐死4歲女！八大要找她「聊天」了　經紀曝行規：絕對封殺

▲台南酒店妹虐死4歲女童，經紀公司怒斥「這種人絕對要封殺抵制」。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

台南1名4歲女童，在8月30日晚上被送往醫院急救，但到院前已經死亡，事後追查被方姓母親以及同居人毆打致死，方姓母親隨後也遭起底曾是酒店知名紅牌，酒店經紀聽聞此事，紛紛表示，「如果是自己旗下小姐，絕對會封殺抵制，讓這個小姐無法在業界生存」。

警方調查，4歲女童在8月30日晚上10時許，被送往台南成大醫院救治，但到院前已經死亡，26歲的方姓母親以及胡姓同居人，原本辯稱女童跌倒受傷，也曾因不乖輕微教訓「打一下下」，但最後查出竟是不滿女童不聽話，聯手將女童毆打致死，且女童身上多處新舊瘀青，懷疑長期受虐。

隨後這名虐死親生女兒的方母遭當地八大行業起底，曾是知名的酒店紅牌，疫情停業後也沒有工作，但此舉敗壞八大業者名聲，有業者與黑幫分子認為方女敗壞酒店名聲，甚至揚言要找方女出面「聊天」。

在2018年也曾發生類似案件，1名酒店妹因不滿2歲親生兒子哭鬧，竟然直接將人關進廁所3天，還與男友跑去夾娃娃機玩樂，造成男童全身沾滿糞便活活被餓死，最後酒店妹與男友也被依遺棄致死罪嫌起訴。

▲台南酒店妹虐死4歲女童，道上兄弟表示，胡姓同居人也相當可惡，可能會跑去警所門口堵人。（圖／記者邱中岳翻攝）

從事酒店經紀多年的麥襄表示，通常遇到這種狀況，都是先交由司法處理，但是最後虐死小孩的母親，可能就無法在八大業生存，如果是自己經紀公司旗下的小姐，將會全力封殺，讓他無法在業界活下去。

麥襄直言，除了抵制該名小姐繼續上班之外，另外會協助被虐死的孩童處理後事，且新聞一出，店家、經紀都會擔心受到影響，所以勢必會拒收犯下類似罪行的小姐，平時也會教育旗下小姐「不要把氣出在孩子身上」。

另名經紀PINK則表示，從事酒店經紀，除了安排小姐上酒店上班，另外還要負責接送「酒醉的小姐」，甚至在疫情期間酒店停業，也都要時常注意小姐在家的狀況，是否有需要任何協助，包括「獨力撫養小孩」的酒店小姐，還要常打電話關心狀況。

也有道上兄弟表示，除了酒店妹，這名胡姓同居人也一起施暴虐打，如果有類似情形發生，就可能會發生私刑正義一樣，跑到派出所門口集結，要給這種施暴者「一個教訓」。

嫌2歲兒吵關廁所3天餓死！ 21歲酒店妹和男友遺棄致死罪起訴

