吳亦凡舊作全封殺！各平台已下架190萬條影片、7千部次影視綜藝

▲吳亦凡已經被捕，曾參與的作品也全數被封殺。（圖／翻攝自微博）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸男星吳亦凡涉強姦罪被捕後，他曾參與的所有影視作品也遭到封殺。根據大陸網絡視聽節目服務協會統計，截至17日上午，全網合計已經下架吳亦凡相關的短影片190萬條、影視綜藝節目7000部次。

大陸網絡視聽節目服務協會表示，支持下架吳亦凡參演的影視綜藝節目，絕不為違法師得人員提供出鏡發生的機會與平台，絕對不讓這些人員和作品在網路視聽行業有立足之地，「娛樂圈不是恣意妄為的法外之地，一些明星藝人不講職業道德、缺乏藝術操守、突破法律道德底線、金玉其外、敗絮其中，理應受到嚴厲的懲罰，必須付出應有的代價。」

▼百度搜尋吳亦凡時，會直接顯示「涉強姦罪加拿大籍藝人」。（圖／翻攝百度）



大陸網絡視聽節目服務協會強調，將進一步嚴格演員與嘉賓的選用，堅決抵制追星炒星、「泛娛樂化」等不良傾向，堅決抵制違法失德人員發聲出鏡，堅決杜絕「流量至上」、拜金主義等畸形價值觀傳播，切實樹立行業新豐正氣，營造向上向善的網路空間。

大陸網絡視聽節目服務協會提到，包含優酷、愛奇藝、騰訊等各大網路視聽平台已經下架了吳亦凡的相關作品，與吳亦凡有品牌合作的騰訊視頻更是在事件發生一開始就迅速與其解除合作；百度也給吳亦凡打上「違法失德藝人」數據標籤；微博更將吳亦凡的個人及工作室帳號都禁言。

大陸網絡視聽節目服務協會統計，截至17日上午，全網合計處理吳亦凡相關的短影片節目打190萬條、影視綜藝節目7000部次，目前仍繼續在進行排查與處置，「這充分說明，各單位越來越重視自身所負擔的社會責任，將社會利益放在首位，自覺抵制違法失德藝人。」

實際測試可以發現，大部分網路平台已無法搜尋到吳亦凡參演的相關作品，即使搜尋到如「中國有嘻哈」「西游降魔篇」等節目、電影，點入之後也無法觀看。

▼愛奇藝搜尋吳亦凡顯示無結果，即使能搜尋到相關的節目，點入後也無法觀看。（圖／翻攝愛奇藝）

