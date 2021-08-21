嫩妹應徵服務生「被下海」　求上岸當晚「淒厲哀號」全身起水泡

記者邱中岳／台北報導

北市中山分局接獲線報，1名男子在網路刊登廣告「徵餐酒館服務生」，專找年約20歲的嫩妹，最後卻「洗腦」騙到酒店上班，甚至借錢給嫩妹逐步拉高利息，只要對方還不起，或者將錢還光想上岸，就將人押到經紀公司持棍棒毆打、電擊，被害人不斷哀嚎，還被頻問「爽嗎」。

警方調查，30歲的顧姓男子，從2020年6月開始，夥同旗下6名小弟共組經紀公司，在網路刊登廣告「應徵餐酒館服務生」，吸引年輕女子上門，但最後卻被顧男等人「洗腦」，要求年輕女子前往酒店上班。

▲顧男等人「洗腦」被害女子從事酒店，如要想上岸或還不出錢，就會被「電擊棒」伺候。（圖／記者邱中岳翻攝）

顧姓男子等人「洗腦」年輕女子前往酒店上班，利用年輕女子酒店賺錢容易的心態，等女子收入不敷支出時，伺機借錢給年輕女子，原本宣稱「不用利息」，但事後卻慢慢增加利息，直到還不出錢時，再將對方押到經紀公司持棍棒毒打。

4名年輕女子不堪受辱求助警方，其中1名女子因還光欠債，向經紀公司表示想要上岸，卻遭顧男等人押到經紀公司，持「電擊棒」攻擊，女子不斷哀嚎，全身被電到起水泡，甚至還不顧女子哀嚎頻問「爽嗎」。

▲顧姓男子旗下小弟，竟趁年輕女子在酒店喝醉後，將人帶回家中伺機猥褻。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，顧姓男子等人除了持電擊棒襲擊被害女子，旗下27歲黃姓小弟甚至趁女子在酒店上班酒醉，將女子帶回家中伺機猥褻，最後警方逮捕顧男等7人，訊後依照《組織犯罪條例》、恐嚇取財、傷害等罪移送，另外猥褻女子的小弟另依妨害性自主送辦。

大樓磁磚牆整片急墜！林森北酒店「扛棒歪腰」 水泥碎磚撒滿地

見17歲兒在家呼麻...父忍痛送少年隊 警揪2毒販「扣3包大麻」