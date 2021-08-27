繼承4000萬遺產秒辭工作！他「買豪車、泡酒店」...1年半後下場超慘

▲日本一名獨生子繼承千萬遺產後，開始揮霍無度生活。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）



實習記者高琳景／綜合報導

前陣子威力彩頭獎累積到27億時，全台陷入瘋買彩券熱潮，雖然沒中獎的人大搥心肝，不過一下子拿到大筆錢財，若無正確價值觀，有時也未必是件好事。日本即有一名人夫在獲得千萬遺產後，沒想到自此後性格格大變，花錢揮霍無度，最終錢財花光、妻離子散。

根據日媒《All About》報導，一位化名為Mamiko的39歲女性表示，10年前她在朋友的介紹下，嫁給大2歲的丈夫，對方是一位腳踏實地的人，讓她想和他一起共度下半輩子。沒想到幾年前公公去世後，丈夫竟性情大變，和當初老實的樣子完全判若兩人。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲不僅買豪車，甚至還上酒店揮霍已是日常。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

Mamiko表示，由於丈夫是獨生子的關係，因此在公公去世後他一下獲得4000萬日幣（約新台幣1015萬）的遺產，之後不僅把工作辭了，甚至還開始買進口車、上酒店揮霍玩樂，儘管Mamiko怎麼勸阻，丈夫還是不願聽進她的話。

Mamiko認為，「4千萬是一筆巨款，假設先生年收入400萬，那就是10年的薪水。」但以丈夫這樣會揮霍的速度，認為一下子就可能沒錢，為了不讓女兒們被牽扯進去，最後Mamiko決定向丈夫提出離婚。

▲雖然Mamiko原諒丈夫，但兩人之間已無信任。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

由於Mamiko老家非常遠的關係，於是她帶著女兒暫住在婆婆家中，而婆婆也非常善良，同時也發現兒子犯了大錯。果然，丈夫僅在一年半的時間，就花掉了近3千萬日幣的遺產，最終崩潰跑回家向媽媽求救，但卻遭到拒絕。

最終，丈夫痛定思痛開始四處找工作，才結束這一時揮霍的日子。而Mamiko和女兒們商量後，決定和丈夫復合回到從前的日子，4個人也搬回原先租的房子裡，雖然丈夫最後已經開始反省，但先前誇張的行徑讓兩人之間已無信任，因此Mamiko還在考慮是否要和對方離婚。