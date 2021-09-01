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桃園小五女童開學前車禍亡　校方送畢業證書「當個快樂小天使」

▲桃園市大溪區仁和國小601學生為李姓小五女童寫下祈福卡片，祝福在天上當個快樂小天使、一路好走。（圖／校方提供）

▲桃園市大溪區仁和國小六年級學生為李姓小五女童寫下祈福卡片，祝福在天上當個快樂小天使、一路好走。（圖／校方提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市大溪區仁和國小李姓小五女童上月25日與媽媽共乘機車外出，不幸遭同向聯結車碰撞後慘遭輾死，父母悲痛「乖巧的女兒就這樣沒了」，1日是開學日，校方透過視訊方式讓全校師生為李小妹妹默哀，並提前製作一張畢業證書、同學手摺紙鶴、寫祈福卡片給李小妹妹，希望勤學的她在天之靈不再擔心學業還未完成，在另一個世界當個快樂小天使。

▲桃園市大溪區仁和國小今天提前為李小妹妹製作畢業證書，讓她沒有遺憾在天上當個快樂小天使。（圖／校方提供）

▲桃園市大溪區仁和國小今天提前為李小妹妹製作畢業證書，讓她沒有遺憾在天上當個快樂小天使。（圖／校方提供）

仁和國小今天上午在開學日上，校方以視訊方式通告全校師生，李小妹妹因車禍不幸往生，全校師生為她默哀，606班還發起寫祈福卡與摺紙鶴，祝福她一路好走。

▲桃園市大溪區仁和國小601學生為李姓小五女童寫下祈福卡片。（圖／校方提供）

▲桃園市大溪區仁和國小六年級學生為李姓小五女童寫下祈福卡片。（圖／校方提供）

校長蕭富陽表示，校方查知，李小妹妹家境不佳，為協助家中處理後事，校方緊急成立輔導機制幫忙募資，除了學生平安保險外，校方緊急發動校內募款，家長會也幫忙籌募急難救助，市府方面也提供慰問金等協助，同時向鄰近的廟宇爭取緊急救助等，大家一起來幫助李家度過難關，同時提前製作一張畢業證書給李小妹妹，讓勤學的她在天上不再擔心學業未完成，在另一個世界當個快樂小天使。

▲桃園市大溪區仁和國小601學生為李姓小五女童寫下祈福卡片祝福一路好走。（圖／校方提供）

▲桃園市大溪區仁和國小六年級學生為李姓小五女童寫下祈福卡片祝福一路好走。（圖／校方提供）

仁和國小學務主任鄧達鈞指出，他代表校方到李家探視慰問時，父母曾提及，對於女兒死亡非常心疼難過，「妹妹非常乖巧懂事，如今卻因車禍突然沒了」，妹妹8月初才過完11歲生日，未料卻遇上死劫。她生前樂觀進取，學業成績雖非最好，但非常勤學，認真且樂觀態度家人印象都非常深刻，也是年幼弟妹的榜樣。

▲桃園市大溪區仁和國小李姓女童是弟妹心中的好榜樣。（圖／翻攝自李爸爸臉書）

▲桃園市大溪區仁和國小李姓女童(左)是弟妹心中的好榜樣。（圖／翻攝自李爸爸臉書）

鄧達鈞還說，妹妹很有責任心，擔心她可能會因為還未完成學業耿耿於懷，包括導師與他聽到父母如此說都感到難過，因此回到學校向校長報告後，決定提前製作畢業證書，讓李小妹妹在天之靈不再遺憾，不用再擔心學業未了。

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