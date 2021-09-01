中科院宿舍變大麻農場！勉力向學克盡己責　毒技師不用蹲苦牢了

▲中科院謝姓技師去年2月自國外購入大麻種子，結果在宿舍內栽植因用電大增被查獲送辦。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

中山科學研究院謝姓技師去年在宿舍內栽種大麻，因用電量大增被查獲，由於中科院屬於國家級研究單位，卻爆發技術人員將宿舍當製毒農場引發社會譁然！謝在院檢偵訊時均坦承犯行，辯稱「且被告自陳因工作及學業同時進行，有睡眠障礙致產生精神壓力，才製造大麻供己施用」等語；桃園地院審理時，其師長、父母都擔保「非十惡不赦之徒」，法院兩度減刑後依毒品、私運管制物品進口與持有毒品等罪判處2年有期徒刑、緩刑5年，還可上訴。

桃檢指出，29歲的謝姓技師於去年2月間某日，上以手機連結網際網路向位於荷蘭某網站，以每5顆新台幣300 元代價，訂購數量不詳大麻種子，上開網站不詳之賣家旋即將其購買大麻種子自國交由不知情之相關郵遞人員，以郵寄方式寄送至中科院，謝購買大麻種子後，再由網路學習相關栽種技術、網購培養土與照光設備，將宿舍當成大麻農場，謝成功培育大麻，製成菸草吸食，因宿舍用電量大增，桃園憲兵隊據報於去年7月22日當場查獲移送桃檢偵辦，檢方複訊後依私運管制物品進口、製造毒品、持有2級毒品等罪嫌提起公訴。

桃園地院法官審理時，謝坦承不諱，自陳因工作、學業同時進行，有睡眠障礙致產生精神壓力，才製造大麻供己施用；謝的父母、長官與師長都擔保，謝從小受父母栽培、勉力向學，成年後在職場克盡己責，「非屬十惡不赦之徒」，獲法官認同予以兩度減刑。

地院法官審結，依私運管制物品進口罪、製造2級毒品罪及持有2級毒品罪等，分別判處謝5月、1年10月與2月，合併執行2年、緩刑5年，緩刑期間付保護管束，應於判決確定之日起1年內向公庫支付新台幣15萬元，並向指定之政府機關、政府機構、行政法人、社區或其他公益團體，提供200小時義務勞務、20小時之法治教育課程，本案還可上訴。

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