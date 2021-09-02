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士官長說他懶散　海軍中士罵「幹」還想動手！衝動代價出爐

▲▼軍事,國軍漢光31號演習,飛彈,雄風二型(圖／記者陳明仁攝）

▲海軍海鋒大隊陳姓中士，因不滿士官長在會議上指責其工作態度散漫，竟怒飆士官長，還作勢打人。(圖／示意圖，與本案無關／資料照）

記者林冠吟／高雄報導

陳姓男子為海軍海鋒大隊支援中隊中士，2019年起，奉派支援伙房事務，不過同年12月，陳男因不滿士官長在會議中提及他工作態度懶散，認為士官長對其刁難，在集合後對士官長怒飆「士官長了不起是不是，幹！」，更作勢欲打士官長，被其他人攔下，事後陳男被憲兵隊移送偵辦。橋頭地院審理後，依對上官施強暴未遂罪，判其有期徒刑3月，得易科罰金。

判決書指出，陳姓中士為海軍海鋒大隊支援中隊中士，自2019年7月起，奉派前往高雄駐地，支援伙房事務。同年12月，陳男不滿謝姓士官長在上午會議中指出陳男工作態度懶散，引發陳男不滿，認為士官長對他惡意刁難。

未料，陳男在集合場地於集合即將結束之際，突然情緒失控，對士官長飆罵「士官長了不起是不是，幹！」，更衝上前作勢要毆打士官長，被中隊長等人攔下，而陳男在離開集合場地前，還徒手捶打集合場地的玻璃門洩憤，事後被憲兵隊移送偵辦。

橋頭地院審理後認為，陳男為現役軍人，本應重法守紀，卻因為依時情緒失控，以穢言辱罵士官長，更對士官長有欲施暴的犯行，法治觀念淡薄，惟念其犯後坦承犯行，態度尚可，依對上官施強暴未遂罪，判其有期徒刑3月，得易科罰金。

►我沒有遲到，是時間遲到了。

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