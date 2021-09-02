神改造老爸「來扣」！女童秒變時尚妹　網驚呼：未來設計大師

▲原PO女兒展現設計天份，將爸爸的內褲改造成時尚單品。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館，下同）

實習記者黃品臻／綜合報導

太有才了，竟然把爸爸的內褲變成時尚單品！一名媽媽分享自家女兒的巧思，把爸爸的「來扣」變身為前後深V的時尚單品，還有模有樣的對著鏡頭擺出pose，超有才設計讓網友驚呼「未來的設計大師」！

這名媽媽在臉書社團「爆廢公社二館」發文分享，表示自家女兒拿了兩件爸爸的內褲要來做一番改造。照片中可以看到，原PO女兒把兩件內褲前後交叉套在身上，瞬間變成前後開出深V的時尚單品，小露性感、時尚感爆棚，她隨後也對著鏡頭擺出模特兒的專業pose，看起來有模有樣。

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女兒的超狂設計讓原PO不禁直呼，「女鵝太有才，不分享不行！你爸的內褲可以讓你發揮到淋漓盡致我也真是服了妳了」，還問網友們「你家也有這麼無厘頭的孩子嗎？」

網友看了原PO女兒的設計都驚呼，「怎麼能這麼厲害」、「時尚感十足」、「人才，要好好栽培」、「完全無違和感」、「以後肯定是了不得的時裝設計師」、「還蠻會穿搭的」、「這穿出去不會有人發現的，可能還會問你衣服哪裡買的」、「內褲讓你女兒硬生生的穿出了時尚，未來的超級模特兒就是她」、「恭喜你，以後不用幫女兒買衣服了。買內褲就行！」、「太有才了！這麼小就展現驚人的設計眼光」。