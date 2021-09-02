大陸股民人數達1.89億！成交量連續一個月破兆元人民幣

▲大陸股民人數大幅成長，成交量也不斷增加。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸證監會副主席閻慶民2日表示，截至今年6月底，大陸股票市場投資者數量已達1.89億。此外，截至9月1日，A股成交總額已連續91個交易日破兆元人民幣。

閻慶民在上市公司2020年報業績說明會工作總結交流會上提到，在註冊制推動市場擴容的背景下，增強企業價值創造能力、吸引並增強投資者黏性，已成為上市公司實現高質量發展的「必修課」。

閻慶民指出，召開業績說明會是資本市場改革關鍵時期的一個重要縮影，也是上市公司和企業「關鍵少數」關注、尊重投資者的重要體現。

閻慶民還說，2020年全市場共有3756家上市公司召開業績說明會，佔披露年報公司總數的87.41%，與去年相比數量增長超過40%。

此外，根據統計，截至9月1日，A股成績總額已連續31個交易日破兆元人民幣。目前A股總市值近90兆元，9月1日成交額1.71兆元，換手率1.9%。

陸媒今年年初發表的2020年《中國股民行為報告》顯示，6成投資者去年炒股賺錢，超25%家庭願意拿出50%以上資產進行炒股，90後偏愛借錢炒股，90後最愛買基金等等。而從證券投資性別來看，男性用戶比重達到77.2%，男性依舊是投資的核心群體。