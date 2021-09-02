歐洲議會建議駐台機構正名台灣　大陸：損害中歐互信

▲歐洲議會建議駐台機構正名台灣。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

歐洲議會外交委員會當地時間1日通過「歐盟–台灣政治關係與合作」報告，並建議將歐洲經貿辦事處正名為「歐盟駐台灣辦事處」。j對此，大陸駐歐盟使團發布新聞稿表達強烈反對。

對此，大陸駐歐盟使團發言人表示，報告有關內容遠遠超出歐盟及其成員國對台開展非官方經貿合作、文化交流等範疇，嚴重違背一個中國原則，損害了中歐互信與合作，大陸駐歐盟使團對此表示強烈反對。

發言人強調，世界上只有一個中國，中華人民共和國是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國不可分割的一部分，這也是中歐建交和發展雙邊關係的政治基礎。發言人表示，「歐盟言必稱國際規則，歐洲議會作為歐盟的重要機構之一，理應恪守自身承諾，在實際行動中予以堅持並落到實處。」

最後，大陸駐歐盟使團敦促歐洲議會有關委員會及議員認清台灣問題的高度敏感性，「立即糾正有關錯誤言行，為維護中歐關係的政治基礎發揮積極和建設性作用。」

此前，歐洲議會首份「歐盟–台灣政治關係與合作」報告草案及修正案1日在外交委員會進行表決，在投票的70位議員中，最終獲得60票贊成 、4票反對及6票棄權。這項報告強調，歐盟和台灣是理念相近的夥伴，擁有共同的自由、民主、人權和法治價值觀，但中國對台灣現狀以及印太地區的和平與穩定構成嚴重威脅，因此「建議」歐洲聯盟執委會採取行動。

報告聲稱，歐盟與台灣強化官方交流，包括最高層級的交流、呼籲歐盟執委會在今年底之前與台灣就雙邊投資協定進行影響評估，以準備與台灣展開雙邊投資協定（BIA）談判。