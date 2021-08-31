歐盟好怕！6年前難民潮「一個大失控」措手不及　各國超不爽

▲撤離阿富汗情況。（圖／路透）



中央社

歐盟國家2015年在沒有準備下面臨大批難民和移民湧入，如今塔利班捲土重來，多達50萬名阿富汗人可能在年底前逃離母國，傳歐盟決心避免重蹈覆轍，31日將開會討論應對措施。

歐盟預計於31日召開緊急會議，根據一份路透社檢視過的聲明草稿，多國內政部長預計在會中表示：「基於前車之鑑，歐盟和成員國將透過準備協調且有序的應對措施，決心共同防止過去所面臨的失控大規模非法移民潮再起。」

歐盟政府希望避免2015年的混亂難民和移民潮重演，當時歐盟措手不及，致使各國埋下分歧種子，且助長極右翼政黨支持度，希臘、義大利和其他地區極右陣營規模也因而擴大。

▼阿富汗民眾在機場外高舉證明文件希望能搭機離開。（圖／達志影像／美聯社）



歐盟討論因應措施的時機，適逢聯合國難民署（UNHCR）警告今年底前可能有多達50萬名阿富汗人逃離母國之際。

西方部隊在塔利班8月15日拿下阿富汗首都喀布爾後，已以飛機協助數以千計阿國人民撤出，但隨著撤退行動進入尾聲，有許多人仍留在當地，面臨塔利班強硬統治下的未知命運。

聯合國難民署高級專員格蘭迪（Filippo Grandi）再度呼籲阿富汗鄰國維持邊界開放，並希望更多國家與伊朗和巴基斯坦一同分擔收留阿富汗人的責任；這兩國已收容220萬名阿國人。

▼歐盟。（圖／路透）



歐盟官員表示，儘管塔利班控制阿富汗後，提供援助變得更加複雜，歐盟各國部長31日將於在布魯塞爾召開的緊急會議中，重申提供更多資金給阿富汗和周邊國家的承諾。

上述聲明草稿寫道，歐盟也應加強對阿富汗周邊國家的支持，以確保該地區有需要者獲得充足保護。

▲撤離阿富汗狀況。（圖／路透）



儘管土耳其在歐盟資助下協助遏止2015年危機，接納數以百萬計逃離母國的敘利亞人，但因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，加上經濟衰退為社會和安全部門帶來的壓力，首都安卡拉當局目前較不願收留大量阿富汗人。

前述聲明草稿指出，歐盟各國內政部長也誓言要為歐盟人民遏阻來自阿富汗的新安全威脅，但草稿沒提及新措施的具體細節。

此外，國際救援委員會（International Rescue Committee）表示，歐盟應制定新方案以在未來12個月重新安置至少3萬名阿富汗人。委員會估計，目前已有260萬名阿富汗難民，多由伊朗和巴基斯坦收容。

▼在塔利班的執政下，女性的受教權將再次被打壓。（圖／達志影像／美聯社）

