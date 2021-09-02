搶錢再出招？傳iPhone 13 Pro系列取消256GB版本　價差8600元

▲iPhone 13預計於秋季發表會登場。（圖／取自9to5mac）



記者崔子柔／綜合報導

蘋果iPhone 13系列預計會在9月中旬的秋季發表會登場，外媒預估iPhone 13將會帶來設計、功能和相機等重大升級，也陸續傳出許多相關爆料，現又傳出iPhone 13 Pro系列可能會取消256GB容量規格，直上512GB。

根據《搜狐》報導，供應鏈消息指出，iPhone 13 Pro將由128GB版本起售，取消過去有的256GB版本，想要大容量就得買到512GB版本，兩者間相差2000元人民幣（約8600元台幣），引起不少討論。

▲據傳蘋果將堅持生產與iPhone 12相同的四種機型，包含銷售不佳的Mini機型。（圖／取自MacRumors）



回顧蘋果過去的操作，他們在推出iPhone 7時就將最多人購買的64GB版本取消，只販售32GB、128GB，如果用戶想要稍微大些的儲存空間，只能花更多錢來買128GB版本。

當消費者習慣128GB容量後，蘋果又在要推行iPhone X時，只販售64GB、256GB版本，讓不少人又得花更多錢來買更大的儲存空間。現在有傳言指出蘋果想取消256GB版本，直接跳到512GB，但價格整整比128GB版本貴了2000元人民幣，引起不少討論。