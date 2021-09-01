台南4歲女童遭虐死　生母逃過羈押原因曝光

▲胡男被羈押禁見。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者鄒鎮宇／綜合報導

台南4歲林姓女童上月30日晚間送醫急救，經搶救後仍不治，由於全身瘀傷，經法醫相驗頭、胸、腹、臀部及四肢均有大面積瘀血，研判為棍棒、徒手方式造成。檢方認為女童26歲方姓生母、26歲胡姓男同居人涉嫌長期施虐，涉嫌殺人重罪，向法院聲請羈押禁見。台南地院1日下午裁准胡男收押，但方女因懷孕5個多月未遭羈押。

據悉，檢方8月31日相驗女同時，發現她全身有大面積瘀血，且頸部及口、鼻也都有捏掐及出血痕跡，研判遭到棍棒、徒手的方式傷害造成，但詳細死因仍待解剖送驗釐清。

台南地院1日下午召開羈押庭，檢方發現胡男起初辯稱女童的傷勢是跌倒所致，避重就輕，後經偵訊才坦承有持拖把教育女童的行為，認定胡男、方女涉犯殺人罪嫌，且有逃亡、滅證及串證之虞。

台南地院認為，胡男涉犯兒童及少年福利與權益保障法、刑法成年人故意對兒童犯殺人、傷害致死罪、凌虐致人於死罪、家庭暴力防治法等罪，且說法與方女友所出入，又有刻意打發案發現場、將女童送醫前更換被害人衣物等情況發生，有有湮滅證據或勾串共犯證人之虞，裁定羈押禁見。

▲方女因懷有身孕而未被羈押。（圖／記者林悅翻攝，下同）



另外，方女因懷有5個月以上的身孕，因此依刑事訴訟法不得收押規定，予以交保，並限制住居於台南市，如有更換住處，需向檢察官或法院申報。

根據刑事訴訟法第114條規定，羈押之被告有下列情形之一者，如經具保聲請停止羈押，不得駁回：一、是所犯最重本刑為3年以下有期徒刑、拘役或專科罰金之罪者（輕罪）、二、懷胎5月以上或生產後2月未滿者。三、現罹疾病，非保外治療顯難痊癒者。

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