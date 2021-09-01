▲C男對A女傳「做愛這件事很重要我不會讓她錯過」的露骨訊息。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

海軍軍紀問題接二連三！本刊昨（31日）才踢爆海軍一名已婚中校，與單身女下士在服務軍艦上大搞不倫的醜聞，沒想到卻又再接獲讀者爆料，指控多名任職海軍通信指揮部台北通信隊的士官兵，涉及在夜間值勤時，有睡覺、玩手遊等擅離職守的行為，讓單位內部直接唱空城計；其中一名志願役士兵還因約砲女子不成，誆稱願意與其交往，被抓包劈腿約砲其他女子後，竟傳訊恐嚇該女子，還在網路上散布個資，海軍士官兵接連出包的行為，已嚴重影響國軍形象，海軍司令劉志斌督導無方，絕對難辭其咎！

▲海軍司令劉志斌稱要整頓軍紀，海軍卻屢屢爆出風紀問題。

「本來只是抱著交友的心態與這名軍人閒聊，沒想到後續卻演變成這樣，我不得已只能尋求警方幫忙！」投訴人A小姐想到自己被海軍C姓志願役士兵約砲、恐嚇、散布個資的行為，仍顯得相當氣憤。

A女指出，她於今年1月在網路上認識19歲的C男，對方不在乎雙方年紀稍有差距，仍經常主動找她聊天，雙方互動越來越頻繁；不久後，C男對她的言談中表現出對她有濃厚「性趣」，甚至對她露骨的表示：「做愛這件事很重要我不會讓她錯過」「陪我打砲我陪妳散心」「跟姊姊來個-18釐米的接觸」「只差沒把妳射好射滿」等語，還稱想看她的「性感照」，但她向對方表示想要尋求穩定的感情，C男遂虛與委蛇要求A女與其交往。

▲C男對A女傳「只差沒把妳射好射滿」等語。

▲C男對A女傳「只差沒把妳射好射滿」等語。

▲C男對A女表示想看她的性感照。

交往期間，C男告訴A女，自己在海軍通信指揮部台北通信隊任職，需要早晚輪班，且有規定值勤時不能帶手機進單位，但A女卻經常在C男夜間執勤時，收到他傳的訊息，向她表示自己正拿手機在玩手遊、聊天，還稱他和多名學長姊都常常離開崗位、摸魚睡覺，讓她很吃驚，認為軍人竟可無正當理由，擅離職守、懈怠職務，行為相當不可取。

直到今年6月，A女發現C男背著她，仍在網路上偷偷以同樣的方式約砲其他女子，雙方因此發生爭執，沒想到C男竟恐嚇A女「我是不想用暴力處理法」「妳就是欠傷害」等語，還把A女的私人手機PO在網路上，氣的A女向警方報案，對C男提告恐嚇、個資法等罪名，並向國防部檢舉。

▲Ｃ男因被A女抓包約砲、劈腿其他人，竟惱羞成怒恐嚇A女。

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