快訊／賴清德自爆「這個」小出槌　李智凱忍不住笑到低頭

▲副總統賴清德。（圖／翻攝自蔡英文直播）

記者呂晏慈／台北報導

總統府1日舉行「Our Heroes！台灣英雄凱旋派對」邀請2020東京奧運代表團，副總統賴清德致詞時自爆，他昨晚親自撰寫滿滿3大張的演講稿，但今天卻因急著到會場，忘記帶演講稿，並強調自己對選手、教練、後援團隊的滿滿感謝。語畢，博得現場選手一片笑聲。

總統蔡英文今天下午接見「2020東京奧運代表團」，總統府以「Our Heroes！台灣英雄凱旋派對」為構想，邀請包含選手、教練、後勤團隊及裁判等146人到總統府。

賴清德感性地表示，為了準備今天的致詞，他昨晚埋首在書桌前，寫自己的致詞稿，因為今年東京奧運代表團成績有史以來最好、得獎的項目最多元、也最凝聚國人的心，「在疫情當中，全國民眾焦急之際，你們穩定了整個台灣社會」。

賴清德說，他是一個標準運動迷，對選手們的表現有滿滿感動，所以昨天下筆如行雲流水，千言萬語躍然紙上，不知東方之既白，桌上已經數大張了，他寫完致詞稿後再三端詳、非常滿意，未料發生了小小的意外，剛剛急著過來會場，竟然忘記帶演講稿。

當賴清德講完這段話，現場直播鏡頭轉向拍攝選手們，台下的選手忍不住笑出來，台灣體操好手「鞍馬王子」李智凱更是笑到忍不住低頭。

賴清德笑說，不過他完全記得自己寫了什麼，儘管千言萬語、洋洋灑灑數大張，主要凸顯兩個字「感謝」。他說，感謝每一位奧運英雄，長年辛苦訓練，連家人都不得見；感謝他們的精彩表現，讓台灣在世界被看見；也感謝教練、後援團隊、中華奧委會、體委會，衷心希望他們平平安安、健健康康，再度為台灣爭光。