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網紅狂搧保全巴掌！怒吼「我隆胸花20萬你賠不起」　扭打影片曝光

▲▼泰網紅赤腳狂搧保全巴掌。（圖／翻攝自Facebook／มาดูหนังกันต์）

▲泰國一名小網紅狂搧保全巴掌。（圖／翻攝自Facebook／มาดูหนังกันต์）

記者張方瑀／綜合報導

泰國曼谷一名女子在家進行隔離時，因不滿公寓內的物業管理人員送三餐的速度太慢，就自行違反規定下樓，還和工作人員發生肢體衝突，她甚至狂打對方巴掌，一邊大吼說「我隆胸花20萬你賠不起」、「我是有錢人，我爸是將軍」。結果雙方在警局達成和解，這名女子要在7天內搬離公寓，真實身分也在網路上曝光。

根據《中國報》報導，一名住在曼谷蘇迪參路（Sutthisan）附近一間出租公寓的年輕女子，因為接觸過確診病患，依照規定必須在房間內進行隔離，期間不得外出，且由物業管理人員協助送三餐。結果這名女子8月29日時不滿送餐速度太慢，就自行帶著口罩衝下樓，當場和工作人員爆發衝突。

▲▼泰網紅赤腳狂搧保全巴掌。（圖／翻攝自Facebook／มาดูหนังกันต์）

▲網紅和員工扭打在一起之後又搧對方巴掌。（圖／翻攝自Facebook／มาดูหนังกันต์）

從曝光的影片可以看到，這名女子先是和一名女員工在辦公室內扭打成一團，其中多次摑掌對方，並用腳狠踹，後來一名保全將女子帶出辦公室，女子又再度衝上前甩了女員工一巴掌，並大聲說，「我是有錢人，我爸是將軍，所以我不怕你告我。」女員工也不甘示弱地怒扯她的頭髮，將她推到牆角邊。

▲▼泰網紅赤腳狂搧保全巴掌。（圖／翻攝自Facebook／มาดูหนังกันต์）

▲網紅被扯頭髮之後又要保全替她穿鞋。（圖／翻攝自Facebook／มาดูหนังกันต์）

接著女子又叫勸架的保全不要多管閒事，「你不要碰我，我剛花了20萬（約台幣18萬元）做隆胸手術，如果弄壞了你賠得起嗎？」還一邊要求對方去替她拿鞋子，「我這麼有錢的人，怎麼能讓我光著腳踩在這麼髒的地面上。」

這段衝突影片也在網路上瘋傳，女子的真實身分也被起底，原來她的父親根本不是將軍，她也只是在網路上兜售占卜用品的小網紅，追蹤數差不多4萬人。雙方最後警察局進行和解，被打的女員工要求5萬泰銖的賠償，但在女子道歉之後，和解金就降到了3萬，這名女子必須在7天內搬離公寓。

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มาดูหนังกันต์ 發佈於 2021年8月29日 星期日

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