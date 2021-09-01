突破性感染機師驗出Delta！9／15起機組員「完整接種2劑也要關5天」

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今表示，近期國際Delta變異株疫情持續嚴峻，其傳播力強、發病時病毒量高，且國外頻傳完整接種COVID-19疫苗後突破性感染案例，考量整體流行病學特性與過去Alpha株顯有不同等因素，陳時中宣布，調整機組員返臺防檢疫規定，將於今年9月15日零時起（航班抵臺時間）實施。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

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1.長程航班（入境旅遊疫情第三級地區）機組員：

(1)未完整接種疫苗者：7天居檢（PCR採陰）+7天加強自主健康管理+D10、D14 PCR採檢（得採深喉唾液或鼻咽拭子）。

(2)完整接種者（完整接種疫苗達兩週且抗體檢測陽性者）：5天居檢（PCR採陰）+9天加強自主健康管理+D9、D14 PCR採檢（得採深喉唾液或鼻咽拭子）。

2.短程航班（當班往返且未入境第三地）機組員：

(1)未完整接種疫苗者：14天加強自主健康管理+每7天PCR採檢（得採深喉唾液）。

(2)完整接種疫苗者（完整接種疫苗達兩週且抗體檢測陽性者）：7天一般自主健康管理+每7天PCR採檢(得採深喉唾液)。

▲強化國籍航空公司機組員返台防檢疫措施。（圖／指揮中心提供）

陳時中說明，為確保機組員於國外執勤健康及安全，落實外站「零接觸」管理、機上「全程防護」是關鍵機制，交通部民用航空局將持續督導，並加強職業安全衛生管理，提供健康服務、關懷諮商等，且妥善規劃派飛執勤頻率。