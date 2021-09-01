第一劑高端「常見3大副作用」曝！　5%接種7天內無法工作

記者嚴云岑／台北報導

第六輪高端疫苗接種告一段落，指揮中心透過V-Watch統計相關副作用數據，發言人莊人祥表示，注射後無論是全身或局部不適，18~49歲較50~64歲或高齡族群比較容易發生，全身不適症狀以疲倦、肌肉痛、頭痛較常發生，局部不適症狀以注射部位疼痛及腫脹更常發生；至於高端約有5%接種者施打後7天無法工作，相較於AZ、莫德納第一劑10～20%為低。

▲疫苗接種後常見狀況 。（圖／指揮中心提供）

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莊人祥表示，高端疫苗8/23至29接種後，共有2萬9000人加入通報，指揮中心也將副作用通報與AZ、莫德納進行比較。AZ第一劑較常發生的是注射部位疼痛60％、疲倦50%、肌肉痛40%；AZ第二劑注射部位疼痛40%、疲倦20%、注射部位腫脹20%。

至於莫德納在V-Watch登錄中，第一劑主要症狀為疼痛70%、腫脹30%、疲倦30%；第二劑則疼痛則飆升到80%，疲倦、肌肉痛也分別有70%與60%。而施打第一劑的高端，前三名不適症狀分別為接種部位疼痛30%、疲倦30%、肌肉痛10%。

▲疫苗接種後狀況。（圖／指揮中心提供）

在接種7日內造成的生活影響，接種第一劑AZ民眾約有10%回報無法工作，第二劑下降到2%；莫德納第一劑僅有5%，但第二劑卻達到20%，就算第二劑接種第二天，也有10％左右。

莊人祥建議，根據仿單，接種後要留觀15分鐘，且自我觀察15分鐘；並提醒，曾因接種疫苗或任何注射治療後，發生急性過敏反應者，至少留觀30分鐘。而接種後持續發燒超過48小時，甚至有嚴重過敏反應，如：呼吸困難、氣喘、眩暈、心跳加速或全身紅疹等不適症狀，應盡速就醫。

根據各國疫苗上市後的安全監測報告中，有極少數年輕族群出現心肌炎的不良反應事件，症狀有胸痛、喘等，莊人祥指出，應立即就醫，並告知醫師有疫苗接種史。

▲第二劑接種後確診個案。（圖／指揮中心提供）