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睽違4月再踏校園　清水警分局規劃護童專案維護安全

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲今天是開學日，清水警分局規劃護童專案，確保學童上下學安全。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

自5月疫情警戒以來，學生都待在家中遠端教學，今日是第一天復校上課，台中清水警分局規劃護童專案，協助引導學童排隊量體溫，並維持校園周邊交通秩序，同時加強巡邏密度及盤查可疑人士，以確保學童上下學安全。

台中市清水警分局長游永中，今日一早親率員警前往轄區內學校執行護童勤務，向學童宣導預防犯罪，提醒學童應在學校規定時間內進校，也不要太早或太晚離校，才能平平安安上學，也讓家長感到放心。

清水警分局表示，轄內有24所國小，開學日學校規定學生入校前應量體溫，為避免人群影響周邊往來交通，將加強校園門口往來車輛指揮放緩車速，期望透過警方疏導作為有助學童安全，也讓有心人士不敢輕舉妄動，此外，家長接送學童的區域，容易造成交通壅塞，請接送家長及駕駛人避免併排或於路口臨時停車，以維持交通順暢，共同維護用路人安全。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲警方向學童宣導預防犯罪，提醒學童應在學校規定時間內進校，也不要太早或太晚離校。（圖／記者白珈陽翻攝）

游永中呼籲，家長在接送學童時請配合警方交通疏導，注意交通安全及學童們的動向，切勿讓他們任意跨越馬路以免發生危險，也不要為了貪圖方便而隨意停車，因而影響其他民眾用路權益，期望大家可以一同遵守，共同建造學校安全及優質交通環境。

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