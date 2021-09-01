屏東學童興奮迎開學　邀潘孟安「塗鴨」重回校園心情

▲開學日，屏東縣長潘孟安視察勝利國小 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

全國疫情趨緩，屏東縣205所高級中等以下學校積極成開學整備，今(1)日如期開學，縣長潘孟安一早前往勝利國小視察學童上學及上課狀況，發現整體秩序良好，且因為環保局及各鄉鎮消毒大隊協助，校園環境清消已全部完成，潘縣長寬心之餘，也感謝所有師生、家長及環保局人員的辛勞與配合。

潘縣長到達勝利國小時，看到學童們都主動配合量測體溫，排隊也保持安全社交距離，感到很欣慰；他說，為了做好開學準備，環保局及各消毒大隊配合學校趕在開學前完成校園大清消，也由警察局啟動護童專案，此外，也叮囑校內防疫工作必須嚴謹以對，包括師生上午進入學校及下午上課前都要體溫量測、要求做好手部清潔、課程及活動採「固定座位」及「固定成員」、落實課堂點名、加強孩童衛教課程，同時要求教室、盥洗等常用空間，增加清消頻率2-3次。

▲學童邀請縣長塗鴨。

在用餐方面，以個人套餐並使用隔板，不併桌不交談為原則，因應防疫，孩童餐後改採座位上潔牙，也加強整備餐廳，提升廚房環境衛生及人員衛生管理，未來持續抽查縣內校園，唯有落實防疫，才能讓家長及學生都放心。

由於停課不停學已經一段時間，9月如期開學，學生們都懷著興奮的心情重回校園，升小六的陳同學忍不住說，這次暑假真的好長，終於開學了，能回來上學真的非常開心，並表示還是會好好戴口罩、與同學保持社交距離、用餐時也不跟同學講話，落實防疫。小二年級學生則邀請縣長一起心情塗鴉，描繪歷經在家停課不停學後，開學重回校園的心情，開心心情表露無遺。

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