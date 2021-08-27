領終身俸富二代陽明山百坪別墅種大麻　「當兵當到瘋了」

記者黃宥寧／台北報導

領有終身俸的王姓退役軍人，在夜店以5000元代價購得大麻種子後，藏身於士林區仰德大道豪宅內上網學習栽種大麻，更到花店大手筆買專業設備，打算當個大麻王。警方循線到他家，不僅發現他的種植方式超專業，更查獲大麻活株64株、大麻種子4包、乾燥大麻葉2包，製造大麻工具等。士林地院審結依違反毒品危害防制條例判處有期徒刑7年4月。

去年5月28日警方接獲線報，家境富裕的王男（42歲）涉嫌在別墅豪宅內種植大麻，並採收成熟大麻烘乾成大麻毒品成品打算對外販售。他落網向警供稱，因為太無聊才種植大麻，所以每月斥資10萬元租下陽明山仰德大道附近面積達100坪別墅，更把別墅2樓充當大麻農場。

▲刑事局逮捕在陽明山別墅種植大麻的王姓男子到案 。（圖／記者張君豪翻攝）

王男的栽種大麻技術相當高超，他會先將大麻種子泡水，待發芽後種入土壤盆栽以培養土栽種，持續澆水並照射日光，之後移至植栽成長帳內，並裝設燈具、電風扇及抽氣過濾等設備以隔離外界濕度、調整溫度，期間定期施以水分及肥料，待所栽種的大麻植株熟成，再以手或剪刀採集大麻植珠上的葉片，讓它乾燥，並收集已乾燥而達於可施用程度之大麻葉放置玻璃罐內。

開庭時，王辯護人替他辯稱，因為他從軍數10年生活封閉，受訓斥與霸凌壓力而罹患精神疾病，在退伍後為求自用而栽種大麻，但非大規模栽種，種植未久就被查獲，且無前科，並已積極尋求醫療管道求助，希望能獲減刑。

▲刑事局逮捕在陽明山別墅種植大麻的王姓男子到案 。（圖／記者張君豪翻攝）

法官勘驗筆錄發現，王男被警查僅坦承栽種，卻否認製造大麻犯行，且持有大麻種子數量不少，種植設備超完整，具有莖葉完整植株達64株，故無減刑餘地。

合議庭審酌，王男曾為軍職，領有終身俸，生活無虞，竟漠視政府制定毒品危害防制條例杜絕毒品犯罪的禁令，購入大麻種子後，上網搜尋栽種技術並購入相關設備在豪宅裡栽種大麻，製造第二級毒品大麻，助長社會不良風氣，犯後始終否認製造大麻犯行，依製造第二級毒品，處有期徒刑7年4月。可上訴。

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