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「安心即時上工」助返職場　勞動部鼓勵民眾線上申辦

▲勞動部雲嘉南分署永康就業中心協助，讓曹淑梅在安心即時上工計畫下，在台南大內衛生所從事防疫及清潔工作，經濟壓力獲得緩解。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲勞動部雲嘉南分署永康就業中心協助，讓曹淑梅在安心即時上工計畫下，在台南大內衛生所從事防疫及清潔工作，經濟壓力獲得緩解。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

育有3名子女的38歲曹淑梅，因受疫情影響家中收入銳減，為維持家計，透過勞動部雲嘉南分署永康就業中心協助，申請安心即時上工計畫，目前在台南大內衛生所協助量測體溫與清潔工作，經濟壓力頓時緩解，讓她直說有工作感覺很棒！

雲嘉南分署長劉邦棟也呼籲，該計畫雲嘉南區目前仍有超過1000個職缺，歡迎有需求民眾能踴躍線上申辦。

劉邦棟指出，為協助受疫情影響的勞工紓解家計壓力，勞動部推出安心即時上工計畫，提供在公部門的短期計時工作，只要是年滿15歲國民、獲准居留外（陸）籍配偶或永久居留並獲工作許可的外國人，都可報名申請，每人每小時核給160元工作津貼、每月最高80小時，最多可月領12800元，若工作內容具染疫風險，另有防疫津貼，每人每月最高再加給2000元。

▲勞動部雲嘉南分署永康就業中心協助，讓曹淑梅在安心即時上工計畫下，在台南大內衛生所從事防疫及清潔工作，經濟壓力獲得緩解。（圖／記者林悅翻攝，下同）

曹淑梅曾是電子廠作業員，5年前因要照顧小孩而離開職場，後來與丈夫一起務農，不料受疫情影響，家中生計出現問題，便向永康就業中心求助，經就服員黃淑華協助，幫她申請安心即時上工計畫，讓她順利進入大內衛生所從事防疫及清潔工作，她的表現也受到衛生所同仁肯定。

▲勞動部雲嘉南分署永康就業中心協助，讓曹淑梅在安心即時上工計畫下，在台南大內衛生所從事防疫及清潔工作，經濟壓力獲得緩解。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃淑華說，因淑梅已離開職場一段時間，要重新進入職場需有適應期，剛好安心即時上工計畫可以讓她先適應，也紓解她的燃眉之急。這段時間黃淑華積極幫曹淑梅尋職，目前已幫她找到一家蘭園培育員的工作，讓她可以早上到衛生所做安心即時上工，下午到蘭園兼差，順便熟悉蘭園作息，待年底計畫結束就可以成為蘭園的正職員工，無縫接軌到新職場，讓收入增加，生活更安定。

劉邦棟說，雲嘉南地區安心即時上工計畫至今已核定13534個工作機會，已有12474位民眾上工，上工率超過9成2，目前仍有超過1000個職缺招募，歡迎有需求民眾可透過線上、電子郵件、傳真、郵寄或電洽就業中心預約送件等方式申辦。

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