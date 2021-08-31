LINE免費貼圖來了！有馬來貘、變種吉娃娃「10款限時下載」

▲LINE免費貼圖來啦！（圖／記者鄺郁庭攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

LINE貼圖小舖不定期會推出免費貼圖下載，現在又有新的10款貼圖可以載啦！首先，在主頁的「貼圖小舖」活動列中，可以找到4組知名插畫家的免費貼圖。另外，在錢包的「LINE購物-好康情報站」還能再找到6組免費貼圖，喜歡的用戶千萬別錯過！

在主頁的「貼圖小舖」活動列中，可以看到「LINE貼文串x鬼門圖文之渡化眾生篇」、「松果購物x柴犬奴醬」、「ORBIS水水喵x來貘：這貘耍廢可以嗎？」、「生活市集x法鬥白泡泡」，一共4組，皆是加入好友帳號即可下載，不過下載期限只到9月底（鬼門圖文至9/29，其他皆至9/30）。

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▲免費貼圖中，有知名插畫家Cherng的馬來貘貼圖可以下載。（圖／記者鄺郁庭攝）

另外，錢包的「LINE購物-好康情報站」裡，則有「LINE購物品牌名店x變種吉娃娃」、「LINE購物 夯話題x只是一顆麻糬」、「LINE購物 夯話題x軟爛貓咪」、「LINE購物x秘密貓」、「LINE旅遊x米犬」，以上5組貼圖皆是加入好友帳號即可下載。

除了以上9組，還有「陽明交大勵志小語」可供下載，連結將附在下方（備註下載期限、使用天數）：

LINE貼文串x鬼門圖文之渡化眾生篇：下載期限至9月29日、90天內有效

松果購物x柴犬奴醬：下載期限至9月30日、180天內有效

ORBIS水水喵x來貘：這貘耍廢可以嗎？：下載期限至9月30日、180天內有效

生活市集x法鬥白泡泡：下載期限至9月30日、180天內有效

（以下6組若無法用連結下載，請至LINE的錢包頁面，找到好康情報站的「下載免費貼圖」，如最上圖解決）

LINE購物品牌名店x變種吉娃娃：下載期限至9月29日、90天內有效

LINE購物 夯話題x只是一顆麻糬：下載期限至9月24日、90天內有效

LINE購物 夯話題x軟爛貓咪：下載期限至9月15日、90天內有效

LINE購物x秘密貓：下載期限至9月8日、90天內有效

LINE旅遊x米犬：下載期限至9月15日、90天內有效

陽明交大勵志小語：下載期限至9月30日、180天內有效