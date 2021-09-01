南韓從羅馬尼亞獲得150萬劑疫苗！預計開放18至49歲族群施打

▲南韓從羅馬尼亞獲得共150萬劑的mRNA新冠疫苗。（示意圖／路透社）

記者羅翊宬／編譯

全球新冠疫苗供不應求，為此南韓開始與各國展開「防疫合作計畫」，繼先前從以色列購入即期的輝瑞（BNT）疫苗，近日則與歐洲的羅馬尼亞攜手合作，除獲得對方以人道救援立場供應的45萬劑莫德納疫苗，還向對方購入105萬劑的輝瑞疫苗，其中一批貨最快明（2）日下午抵達。

根據《韓聯社》報導，南韓中央災難安全對策本部今（1）日在例行發佈會上公開與羅馬尼亞合作的疫苗計畫，從羅馬尼亞獲得共150萬3000劑的mRNA系列疫苗，其中自購的輝瑞疫苗為105萬3000劑、獲得羅馬尼亞供應的莫德納疫苗為45萬劑，這些疫苗將預計用於18至49歲族群的接種計畫上。

52萬6500劑的輝瑞疫苗將於2日下午3時透過班機（DB1）抵達仁川國際機場，而另外的52萬6500劑輝瑞疫苗、45萬劑莫德納疫苗將預計8日下午3時抵達。

報導指出，此次南韓從羅馬尼亞自購的輝瑞疫苗為比利時工廠的製品，9月30日到期；而獲人道捐贈的莫德納疫苗則為西班牙的代工藥廠ROVI所生產，有效期限最早為11月12日、最晚為12月5日。

西班牙代工藥廠ROVI負責進行疫苗分裝，原液則由瑞士藥廠製造，ROVI出貨到日本的莫德納疫苗，先前曾被發現混入肉眼可見的金屬粒子等異物。

南韓防疫當局表示，「有鑑於全球新冠疫苗供應不足，兩國（南韓、羅馬尼亞）從8月10日起便進行防疫合作計畫，雙方交換需要的醫療物品。結果，南韓從羅馬尼亞自購105萬3千計的輝瑞疫苗，並同時獲得羅馬尼亞捐贈的45萬劑莫德納疫苗，不過南韓也需提供羅馬尼亞需要的醫療物資。」

據悉，南韓與羅馬尼亞迎來建交60周年紀念，去年3月新冠疫情爆發初期，南韓曾提供羅馬尼亞快篩試劑，對此羅馬尼亞深感謝意。

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