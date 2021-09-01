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一次不到300元！大陸多地再次調降核酸檢測價格　台灣高十多倍

▲醫護人員替民眾進行核酸檢測。（圖／CFP）

▲醫護人員替民眾進行核酸檢測。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

據《中新網》報導，上海8月30日起將公立醫療機構新冠病毒核酸檢測費用，由80元人民幣（約新台幣341元）調降至60元（約新台幣258元）。此外，大陸8月更有10多個省份宣布下調核酸檢測費，其中，山東省各級公立醫療機構核酸檢測最高收費更下調至45元人民幣（約新台幣193.5元）。

河南省8月28日起，也將核酸檢測費用由60元（人民幣，下同）下調至50元。此外，青海、河北、遼寧、寧夏、四川、山東、黑龍江、江蘇、湖北、陜西等省份也都在8月下調核酸檢測費用。其中，山東全省各級公立醫療機構核酸檢測最高收費更降至45元。

台灣目前自費核酸檢測收費仍居高不下，快速檢驗（當日可領取檢驗報告）費用約在新台幣4,500元，常規檢驗（次日領取檢驗報告）收費也要新台幣3,500元左右，都比大陸高出十多倍。

大陸為何核酸檢測價格能一降再降？這與大陸透過集中大量採購來降低檢測試劑和相關耗材採購價格有關。以廣東為例，去年以來，廣東省醫保局就已組織開展兩輪核酸檢測試劑和配套耗材集中帶量採購。廣東核酸單樣本檢測均價目前已降至58.41元，混檢收費更只要20元。京津冀三地早前也曾對新冠相關檢測試劑進行聯合採購，8月，京津冀還邀請山東也加入聯合採購行列。

核酸檢測降價還與大陸檢測試劑等產品的產能大幅提升有關，截至今年6月底，大陸國家藥監局已批准59個新冠病毒檢測試劑，包括29個核酸檢測試劑，27個抗體檢測試劑，3個抗原檢測試劑，三種試劑合計日產能超過4,500萬人份。

大陸國務院8月曾發布一份通知，要求各地一旦出現新冠疫情，必須確保檢測人數在500萬以內的必須在2天內、檢測人數大於500萬的必須在3天內完成全員檢測。

報導指出，新冠疫情防控進入常態化後，核酸檢測能力是及時圍堵疫情的關鍵一環。核酸檢測價格持續下降，對於個人及社會的整體疫情防控都是利好。核酸檢測費用下調，不僅讓民眾獲得實惠，也為落實疫情防控、保障民眾健康發揮積極作用。

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