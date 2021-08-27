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解放軍老牌特種部隊換裝　「95式步槍+全息瞄準鏡」還能掛榴彈

▲▼解放軍特種部隊官兵裝備95式步槍+全息瞄準鏡及其他武器。（圖／取自西強軍號）

▲解放軍特種部隊官兵裝備95式步槍+全息瞄準鏡。（圖／取自西強軍號）

記者陳政錄／綜合報導

中共解放軍西部戰區近日在發布一批，由77集團軍某特戰旅進行的演練考核畫面中，揭露該老牌特戰部隊，已實施火力「換裝」。畫面顯示，該旅官兵裝備的解放軍主力95式突擊步槍上，搭配有「全息瞄準鏡」形成的槍瞄組合，有別於傳統紅點瞄準鏡，能實現範圍更深遠、更精準的快速瞄準。

陸媒《東方網》轄下公眾號「演兵場」表示，這種全息瞄準鏡採用兩點一線瞄準，而非傳統概念的三點一線瞄準，是一種革命式的速瞄瞄具。

▲▼解放軍特種部隊官兵裝備95式步槍+全息瞄準鏡及其他武器。（圖／取自西強軍號）

▲中共解放軍西部戰區轄下的特種部隊。（圖／取自西強軍號）

全息瞄具採用光學全息衍射技術，最早應用於戰鬥機飛行員的平面顯示器上，後縮小為槍械可使用的全息鏡，在各國先進槍械的裝配上，逐漸取代原本視界窄小的紅點瞄準鏡。

從此次西部戰區「西陸強軍號」，以《特戰小隊，對抗！》為題的刊文中，解放軍77集團軍某特戰旅近日進行一場演練考核，特戰小隊機降滲透後突遭敵火壓制，並靈活改變戰術對抗。

文內畫面顯示，特戰小隊長在處置敵情時，手持的就是「95式步槍+全息瞄準鏡」的槍瞄組合，槍口下放還懸掛了一個榴彈發射器，特戰小隊還裝備有05式衝鋒槍和「高精狙」等多型輕武器。

「演兵場」評論稱，憑藉瞄準快、射擊精度高等優點，全息瞄準鏡在面對高速移動的敵人時，使用者可以通過鏡中標示的著彈點，更快速地鎖定目標，具備了「看哪兒、打哪兒」的能力。

值得注意的是，解放軍陸軍77集團軍的「西南獵豹」也大有來頭，前身是成都軍區特種偵察大隊，是解放軍全軍首支團級規模特種偵察部隊，成立於1988年10月，也是中共解放軍最早的7個特種大隊之一。

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