　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

放話繼續打擊虛擬貨幣　人行：沒有實際的價值支撐

▲虛擬貨幣,數位貨幣,比特幣。（圖／視覺中國CFP）

▲比特幣等虛擬貨幣的發展，在中國大陸遭到打擊。（圖／視覺中國CFP）

記者陳政錄／綜合報導

中國大陸持續高舉打壓虛擬貨幣大旗。據黨媒《人民網》引述中國人民銀行（大陸央行）官員表示，下一步，央行將建立常態化的工作機制，保持高壓態勢，持續打擊虛擬貨幣相關交易操作，廣大人民群眾如果發現相關的非法集資犯罪線索，要及時向有關部門舉報。

在此之前，中國大陸政府繼關閉設在大陸的虛擬貨幣交易平台後，近年陸續動用約談銀行、支付平台等手段，並發布防範虛擬貨幣交易的風險提示，打壓相關行業發展；今年中，多個省份還以供電吃緊為由，關閉依賴水電站廉價用電成本而建的虛擬貨幣「礦場。」

《人民網》報導引述8月27日，人行金融消費權益保護局副局長尹優平在「金融知識普及月」系列活動的記者會上，所做的發言。

尹優平說，針對虛擬貨幣交易操作可能出現反彈的勢頭，央行在今年會同有關部門在檢測境外交易所和境內交易商，封堵打擊交易網站、App和企業渠道，加強政策宣傳等方面開展積極的應對工作，讓虛擬貨幣交易炒作的熱度明顯下降。

他說，「我們再次提醒廣大人民群眾，比特幣等虛擬貨幣不是法定貨幣，沒有實際的價值支撐。」

尹優平說，下一步，央行將建立常態化的工作機制，保持高壓態勢，持續打擊虛擬貨幣相關交易操作，廣大人民群眾如果發現相關的非法集資犯罪線索，要及時向有關部門舉報。同時，堅決打擊以虛擬貨幣、區塊鏈名義展開的非法集資活動。

►生火了！連我媽都用到發光

ET快訊
她網戀3天砸280萬想結婚！　「美軍醫」現身連警察都看呆
遭疑「幫蔡英文、賴清德打假針」　台大護理師霸氣回應
「4大疫苗」施打後死亡率一次看！專家嘆：沒一個值得你用生命當
趙麗穎第1個被鍘！官方祭「10條超硬限令」演藝圈變天
快訊／21歲女騎士遭野馬男撞飛！搶救13天宣告不治
整形名醫撿屍辯「沒勃起」　輕熟女崩潰：把我的頭按住那裡
男友「用生殖器穿耳洞」！　她耳垂慘發炎
快訊／自購「26.5萬劑AZ疫苗」抵台！　11：37降落桃園

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

放話繼續打擊虛擬貨幣　人行：沒有實際的價值支撐

陸6G專利申請1.58萬件居全球首位　佔比35％成主要專利來源國

逼學狗叫強迫發生性行為！　女子瘀青照怒揭大學院長之子施暴

史前巨鯊出土！　中國山西首次發現2.9億年前瓣齒鯊

鮮肉藝人標配「油頭粉面＋蘭花指」　中共黨媒批：娘炮形象須遏制

陸本土確診+2　上海浦東機場又爆人員染新冠

網站管理不力從重處罰！　陸網信辦10條規定整頓演藝圈亂象

19歲男大生網戀！一個半月砸1300萬　「女神」真面目超驚人

婚後被當傭人7年！可憐女大吵「被公公殺死」棄屍　婚前1句話超諷刺

撿屍爛醉妹「當街狂摸」！變態大叔手伸私處猥褻…恐怖畫面曝光

2歲童看卡通想拯救超級英雄！　趁媽媽上廁所「拿玩具丟電視」

小A辣「不能生」...4年戀情遭唱衰　談到未來淚崩：男友媽媽無法接受

扯！高速公路驚見「超狂螃蟹車」 橫穿分隔島...後方駕駛嚇傻急煞

「消光灰」特斯拉夜駕遭貨車追撞 網論顏色隱身釀禍！專家：辨識低

桃園男子耍帥「放開雙手騎車」　逐漸向右偏！遭後方油罐車狂叭

砰！直行機車「撞上轉彎垃圾車」　高速衝撞車毀...騎士噴飛腳骨折

「東門鴨莊少東」北宜撞對向水泥車　遭輾拖行畫面曝！重機解體噴滿地

有多懶？外送員「直直衝」民宅　撞壞大門！下秒裝沒事繼續送餐

郭采潔疑秘婚小5歲大陸新歡！ 男方被爆「騙妹吸毒」開交友APP濫交

搞笑妹教「防止被搭訕」7步驟　學動物叫聲、跳奇特舞蹈超實用

放話繼續打擊虛擬貨幣　人行：沒有實際的價值支撐

陸6G專利申請1.58萬件居全球首位　佔比35％成主要專利來源國

逼學狗叫強迫發生性行為！　女子瘀青照怒揭大學院長之子施暴

史前巨鯊出土！　中國山西首次發現2.9億年前瓣齒鯊

鮮肉藝人標配「油頭粉面＋蘭花指」　中共黨媒批：娘炮形象須遏制

陸本土確診+2　上海浦東機場又爆人員染新冠

網站管理不力從重處罰！　陸網信辦10條規定整頓演藝圈亂象

19歲男大生網戀！一個半月砸1300萬　「女神」真面目超驚人

婚後被當傭人7年！可憐女大吵「被公公殺死」棄屍　婚前1句話超諷刺

撿屍爛醉妹「當街狂摸」！變態大叔手伸私處猥褻…恐怖畫面曝光

週五小確幸！　LINE五組貼圖限時免費下載

撐過月底就靠它們！「銅板泡麵TOP15」出爐　每包都在25元↓

超療癒貓咪吐司、年銷600萬片「楓糖男孩」　話題小點信義區登場

巴克利：詹姆斯不可能永遠是最佳　已是KD和字母哥時代

中油攜手中鋼搶攻綠色商機　開發碳源產品「愛地球更能獲利！」

買到賺到？　一般事務所變住家抓到罰30萬元

塔利班「姦屍蹂躪、集體性侵」洩慾！　女市長藏車底逃亡德國

接種高端「被提1要求」　他打完心跳加速！網見對話笑了：公然放閃

仁寶電子產品需求保持強勁　總座翁宗斌：業績看長、布局新產品

打高端後4猝死！彰化接種率掉5%+2暈針　爽約劑估1成開放預約

大陸熱門新聞

電梯大怒神暴衝30樓！女住戶當場爆頭慘死

男大生網戀砸1300萬　女神真實長相曝光

婚後被當傭人7年！可憐女大吵「被公公殺死」棄屍

撿屍爛醉妹當街狂摸！大叔手伸私處猥褻

又一主持人被爆性侵！她靠裝「死屍」躲過一劫

逼學狗叫強迫發生性行為！ 女子瘀青照怒揭大學院長之子施暴

火鍋吃一半撈出老鼠屁股帶尾巴！顧客怒刷負評

22歲網紅直播時遇害身亡：她淒厲慘叫→黑屏

鮮肉藝人標配「油頭粉面＋蘭花指」 中共黨媒批：娘炮形象須遏制

網站管理不力從重處罰！ 陸網信辦10條規定整頓演藝圈亂象

媽媽遺留20萬養老金！女子找到下秒崩潰

2女車廂大戰　互賞巴掌扯頭髮！

外送「3月大嬰兒」！網怒：一個敢送一個敢接

正妹主播獨遊西藏尖叫遇難！警調查出爐

更多熱門

相關新聞

史前巨鯊出土！　中國山西首次發現2.9億年前瓣齒鯊

史前巨鯊出土！　中國山西首次發現2.9億年前瓣齒鯊

中國大陸近日在山西陽泉二疊紀錢石灰岩層化石研究中，發現距今約2.9億年的史前巨鯊——瓣齒鯊，這是該化石首次在中國被發現。科研團隊表示，發現表明瓣齒鯊具有跨大洋的遷徙能力，是遠古海洋中游泳能力很強的頂級掠食者。

陸本土確診+2　浦東機場又有疫情

陸本土確診+2　浦東機場又有疫情

負面能量無法否定優勢戰備

負面能量無法否定優勢戰備

解放軍國際維和實兵演習　四國聯合

解放軍國際維和實兵演習　四國聯合

美國新圍堵！台灣海峽還有時間？

美國新圍堵！台灣海峽還有時間？

關鍵字：

虛擬貨幣比特幣人行中國大陸礦場

讀者迴響

熱門新聞

電梯大怒神暴衝30樓！女住戶當場爆頭慘死

趙薇「一夜被消失」辱華GG了！7大罪狀被挖出修理

拓也哥近況曝...小腿截肢　友人：他樂觀面對

鄭爽GG了！「被下令永久禁言」官方開鍘罰13億

600元藝FUN券來了！總數300萬份比去年多

首批BNT釋出80萬劑　民眾可登記意願

喀布爾機場被炸成「煉獄」　滿地屍體畫面曝

鄭爽「正式被踢出演藝圈」！消失前最後自白信曝光

趙薇遭《還珠格格》除名＋微博超話也被刪

趙薇才出事！林心如突傳「大陸工作室被註銷」

周末迎來天赦日！專家教2招消災解厄

男大生網戀砸1300萬　女神真實長相曝光

他用3萬元當700家公司股東　紀念品領不完且7年翻賺6倍

出國奪冠卻失業　龍龍淪打工族淚崩

好市多「骨灰罈紅茶」　接體員一開超崩潰

更多

最夯影音

更多
2歲童看卡通想拯救超級英雄！　趁媽媽上廁所「拿玩具丟電視」

2歲童看卡通想拯救超級英雄！　趁媽媽上廁所「拿玩具丟電視」
小A辣「不能生」...4年戀情遭唱衰　談到未來淚崩：男友媽媽無法接受

小A辣「不能生」...4年戀情遭唱衰　談到未來淚崩：男友媽媽無法接受

扯！高速公路驚見「超狂螃蟹車」 橫穿分隔島...後方駕駛嚇傻急煞

扯！高速公路驚見「超狂螃蟹車」 橫穿分隔島...後方駕駛嚇傻急煞

「消光灰」特斯拉夜駕遭貨車追撞 網論顏色隱身釀禍！專家：辨識低

「消光灰」特斯拉夜駕遭貨車追撞 網論顏色隱身釀禍！專家：辨識低

桃園男子耍帥「放開雙手騎車」　逐漸向右偏！遭後方油罐車狂叭

桃園男子耍帥「放開雙手騎車」　逐漸向右偏！遭後方油罐車狂叭

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面