放話繼續打擊虛擬貨幣　人行：沒有實際的價值支撐

▲比特幣等虛擬貨幣的發展，在中國大陸遭到打擊。（圖／視覺中國CFP）

記者陳政錄／綜合報導

中國大陸持續高舉打壓虛擬貨幣大旗。據黨媒《人民網》引述中國人民銀行（大陸央行）官員表示，下一步，央行將建立常態化的工作機制，保持高壓態勢，持續打擊虛擬貨幣相關交易操作，廣大人民群眾如果發現相關的非法集資犯罪線索，要及時向有關部門舉報。

在此之前，中國大陸政府繼關閉設在大陸的虛擬貨幣交易平台後，近年陸續動用約談銀行、支付平台等手段，並發布防範虛擬貨幣交易的風險提示，打壓相關行業發展；今年中，多個省份還以供電吃緊為由，關閉依賴水電站廉價用電成本而建的虛擬貨幣「礦場。」

《人民網》報導引述8月27日，人行金融消費權益保護局副局長尹優平在「金融知識普及月」系列活動的記者會上，所做的發言。

尹優平說，針對虛擬貨幣交易操作可能出現反彈的勢頭，央行在今年會同有關部門在檢測境外交易所和境內交易商，封堵打擊交易網站、App和企業渠道，加強政策宣傳等方面開展積極的應對工作，讓虛擬貨幣交易炒作的熱度明顯下降。

他說，「我們再次提醒廣大人民群眾，比特幣等虛擬貨幣不是法定貨幣，沒有實際的價值支撐。」

尹優平說，下一步，央行將建立常態化的工作機制，保持高壓態勢，持續打擊虛擬貨幣相關交易操作，廣大人民群眾如果發現相關的非法集資犯罪線索，要及時向有關部門舉報。同時，堅決打擊以虛擬貨幣、區塊鏈名義展開的非法集資活動。

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