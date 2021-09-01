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一覺醒來就變白！今夏最強日本「日南製藥美白錠」成功「改變膚色」

▲▼日南製藥美白錠,日本,防曬,新姬白錠,保養,生長因子。（圖／品牌提供）

【企劃特輯】

夏天烈陽高照、紫外線爆棚，用盡各種防曬措施卻完全無用，你是不是早已放棄美白的心願？進入美白防曬產品的旺季，醫美診所美白針、水光針的療程也成長翻倍，但是這些療程不只昂貴，成效卻也不見得理想，如果你希望擁有更有效的美白方式，而且可以在最短時間改變膚色，現在有更棒的選擇！在日本擁有六十年歷史的「日南藥廠」投出震撼彈，宣布已經研發出可以成功「改變膚色」的美白錠，今年夏季正式上市，讓你不用忍受打美白針所苦，卻能重現亮白肌膚！▲▼日南製藥美白錠,日本,防曬,新姬白錠,保養,生長因子。（圖／品牌提供）

效果比美白針強7倍！食用一周還妳白皙膚色
1953年創立，在日本擁有六十年歷史的知名藥廠「日南藥廠」，原本是日本的專業門藥廠，近年來積極開發美容食品，而且獲得廣大好評，去年更有了重大的突破！日南製藥宣布，已經成功由日本特有的紅豐櫻中萃取出「ATP 60粒線體素」，根據試驗：ATP 60的效果相當於七倍美白針，只需食用一周就能成功讓膚色白一個色階！經過長期食用後，就連天生黑肉底，早已不對美白抱持希望的人，食用過「ATP 60粒線體素」，居然也能成功漂白！產品一發表後，立刻引起國際矚目。
▲▼日南製藥美白錠,日本,防曬,新姬白錠,保養,生長因子。（圖／品牌提供）

▲日南製藥宣布，已成功萃取出「ATP 60粒線體素」，食用一周就能有顯著效果。

「ATP 60粒線體素」趕走皮膚黑色素　讓它無機可乘
食品專家指出，日南藥廠推出這款可以改變膚色的「新姬白錠」特別之處，在於它獨家的雙成分：「ATP 60粒線體素」、「Pro-f生長因子」。「ATP 60粒線體素」是經過-10度低溫超臨界萃取出的專利成分，研發團隊從日本特有的紅豐櫻中萃取出的物質，每1000公斤的紅豐櫻中萃取出100公克「ATP 60粒線體素」這種成分可以激活皮膚細胞，加速排除肌膚的黑色素、並抑制黑色素的吸收，持續食用，可長保肌膚白皙透亮。
▲▼日南製藥美白錠,日本,防曬,新姬白錠,保養,生長因子。（圖／品牌提供）

▲「ATP 60粒線體素」為日本特有的紅豐櫻中萃取出的物質，這種成分可以激活皮膚細胞，加速排除肌膚的黑色素、並抑制黑色素的吸收。

新姬白錠改變美白市場　全球保養品大廠剉著等
被稱為抗老元素的「Pro-f生長因子」是由日本北海道鮭魚鼻軟骨中萃取，一條鮭中只能萃取5~10克，「Pro-f生長因子」這個成分如同醫美等級的生長因子，可以讓肌膚恢復原本的緊緻彈透感，並且增加肌膚的含水量。據聞，日南製藥的新姬白錠上市之後，許多國際保養品大廠都非常緊張，深怕影響美白、防曬產品的業績。

▲▼日南製藥美白錠,日本,防曬,新姬白錠,保養,生長因子。（圖／品牌提供） 

▲「Pro-f生長因子」被稱為抗老元素，可以讓肌膚恢復原本的緊緻彈透感，並且增加肌膚的含水量。

定居台灣的日本女孩親身體驗　曬黑肌膚三天返白
媒體訪問到剛來台灣發展的上班族壽子，壽子小姐表示，剛來台灣的時候，因為不知道台灣的太陽這麼烈，跟日本大不相同，完全忽略防曬工作，結果才短短幾個月，皮膚就變得非常黝黑，跟在日本的朋友視訊時，對方還嚇一大跳，後來託家人從日本寄來日南製藥的這款「新姬白錠」，才吃了三天，皮膚竟然變得比之前還白，而且變得不容易曬黑；所以現在都把「新姬白錠」當成防曬保養品在吃，壽子開心的說，現在皮膚已經回到與在日本時一樣的白皙，讓「新姬白錠」成為她的美白新歡。
▲▼日南製藥美白錠,日本,防曬,新姬白錠,保養,生長因子。（圖／品牌提供）

▲壽子表示這款「新姬白錠」吃了約三天，皮膚感覺比之前還白，且變得不容易曬黑

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