　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

美白震撼彈！「改變膚色」問世　日本「日南製藥」爆紅

▲▼日南製藥,美白。（圖／日南製藥提供）

▲日本擁有六十年歷史的「日南藥廠」投出震撼彈，宣布已經研發出可以成功「改變膚色」的美白錠。

【企劃特輯】

夏天烈陽高照、紫外線爆棚，又進入美白防曬產品的旺季，醫美診所美白針、水光針的療程也成長翻倍；但日本擁有六十年歷史的「日南藥廠」投出震撼彈，宣布已經研發出可以成功「改變膚色」的美白錠，預計今年夏季上市。

美白跨時代大進化！食用一周就能改變膚色

1953年創立，在日本擁有六十年歷史的知名藥廠「日南藥廠」，原本是日本的專業門藥廠，近年來積極開發美容食品，去年有了重大的突破！日南製藥宣布，已經成功由日本特有的紅豐櫻中萃取出「ATP 60粒線體素」，根據試驗：ATP 60的效果相當於七倍美白針，食用一周就能讓膚色白一個色階，長期食用甚至連天生黑肉底的人都能漂白！產品一發表後，立刻引起國際矚目。

▲▼日南製藥,美白。（圖／日南製藥提供）

▲日南製藥宣布，已成功萃取出「ATP 60粒線體素」，食用一周就能有顯卓效果。

「ATP 60粒線體素」　可排除皮膚黑色素

食品專家指出，日南藥廠推出這款可以改變膚色的「新姬白錠」特別之處，在於它獨家的雙成分：「ATP 60粒線體素」、「Pro-f生長因子」。「ATP 60粒線體素」是經過-10度低溫超臨界萃取出的專利成分，研發團隊從日本特有的紅豐櫻中萃取出的物質，每1000公斤的紅豐櫻中萃取出100公克「ATP 60粒線體素」這種成分可以激活皮膚細胞，加速排除肌膚的黑色素、並抑制黑色素的吸收。

▲▼日南製藥,美白。（圖／日南製藥提供）

▲「ATP 60粒線體素」為日本特有的紅豐櫻中萃取出的物質，這種成分可以激活皮膚細胞，加速排除肌膚的黑色素、並抑制黑色素的吸收。

新姬白錠問世　全球保養品大廠剉著等

被稱為抗老元素的「Pro-f生長因子」是由日本北海道鮭魚鼻軟骨中萃取，一條鮭中只能萃取5～10克，「Pro-f生長因子」這個成分如同醫美等級的生長因子，可以讓肌膚恢復原本的緊緻彈透感，並且增加肌膚的含水量。遽聞，日南製藥的新姬白錠上市之後，許多國際保養品大廠都非常緊張，深怕影響美白、防曬產品的業績。

▲▼日南製藥,美白。（圖／日南製藥提供）

▲「Pro-f生長因子」被稱為抗老元素，可以讓肌膚恢復原本的緊緻彈透感，並且增加肌膚的含水量。

壽子親自見證　曬黑肌膚三天返白

媒體訪問到剛來台灣發展的上班族壽子，壽子小姐表示，剛來台灣的時候因為不知道台灣的太陽這麼烈，忽略的做防曬工作，結果短短幾個月皮膚就變得非常黝黑，後來託家人從日本寄來日南製藥的這款「新姬白錠」，才吃了三天，皮膚竟然變得比之前還白，而且變得不容易曬黑；所以現在都把「新姬白錠」當成防曬保養品在吃。

▲▼日南製藥,美白。（圖／日南製藥提供）

▲壽子表示這款「新姬白錠」吃了約三天，皮膚感覺比之前還白，且變得不容易曬黑。

日本大廠美白奇蹟！台灣節目大老闆聯盟推薦！日本超夯「日南製藥新姬白錠」哪裡買？

官網體驗組：https://lihi1.com/mCEGV

momo超值組：https://lihi1.com/Wlpuf

客服專線：0800-200-173

LINE ID：＠yunjihui 

https://youtu.be/tj75aBKsDYY

►韓妞大推這瓶香水！一噴就迷人

ET快訊
假冒同住家人共鍋、吃合菜　陳時中：查獲罰「行為人」非餐廳
韓射箭大叔自拍原因曝光　台灣選手「一句話」讓他超感動
預約高端總計59.9萬人！　20～35歲18萬人
快訊／她預約莫德納「被誤打成AZ」！　衛生局回應了
集中檢疫所爆「親友送毒」！　已查獲2-3例
12例境外全染Delta！　有3人突破性感染
快訊／增6例本土　分布3縣市
快訊／今日新增6本土！　另增1死
LIVE／高端今預約截止　陳時中最新說明
53歲伊能靜關濾鏡「真面目」長怎樣？　網一看全跪：秦昊熬成爹
貓纜15年首換纜　「一周停業2天」到9/12
快訊／高雄男爬柴山失蹤5天　遺體找到了
義大利驚見「萬人淫亂趴」　嗑藥、性侵還溺死人

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

高機能面膜不適合天天用！皮膚科醫師提醒「敷錯」會有反效果

美白震撼彈！「改變膚色」問世　日本「日南製藥」爆紅

超商最新「日日蜜柑霜淇淋」！限時30元有找開吃　酸甜不膩太邪惡

東森購物攜手Ralph Lauren Polo衫　8／20全球電視首賣

限時3天！23元爽喝超商美式　加碼哈根達斯雪糕、迷你杯買2送1

張鈞甯從PChome購物清單速配愛情　遇見Leo王在家快樂種甘蔗、茄子蛋竟是媽寶？！

鐵粉敲碗敲到手痠！「TOMICA聯名口罩」大人版終於開賣「一次五款」大走時尚潮流風

【廣編】自信出擊不屑質疑！CLEAR淨ft.重量級網紅街舞挑戰　靠實力炸翻百萬網友

SOGO忠孝改裝2億生意不做了　HERMES彩妝與5間精品9月起登場

「東森農場」前進台東LIVE開賣　饒慶鈴推在地好物王令麟送東森幣相挺　

差37歲老少配！61歲阿嬤要嫁了 長相被批像僵屍鮮肉護：我女王

三寶大媽以為機車待轉區=停車位 他提醒後竟開去停人行道逛賣場...

女騎士遭撞慘摔對方稱「趕時間」　離去前嗆：有叫救護車不算肇逃

女玩湯匙命運轉盤「測2021脫單」 超小機率註定魯下去...全場笑瘋

幫老婆取餐！被要求「核對身分」　男不配合還爆氣嗆：你不信任我

農曆七月鬼門開！好兄弟來陪喝　看電視驚見桌上啤酒罐自己移動

「我丈夫是恐怖分子塔利班...」　阿富汗婦女帶女兒逃難：哪裡都好

101大樓千人集資80萬拚威力彩　若中頭彩「每人可分176萬」！

機車族當心！越過慢車道「邊線」 沒打方向燈再折回...開罰1200元

《兩個爸爸》小溫蒂長大了！　童星樂樂16歲大秀熱舞...甜美模樣曝光

美白震撼彈！「改變膚色」問世　日本「日南製藥」爆紅

超商最新「日日蜜柑霜淇淋」！限時30元有找開吃　酸甜不膩太邪惡

東森購物攜手Ralph Lauren Polo衫　8／20全球電視首賣

限時3天！23元爽喝超商美式　加碼哈根達斯雪糕、迷你杯買2送1

張鈞甯從PChome購物清單速配愛情　遇見Leo王在家快樂種甘蔗、茄子蛋竟是媽寶？！

鐵粉敲碗敲到手痠！「TOMICA聯名口罩」大人版終於開賣「一次五款」大走時尚潮流風

【廣編】自信出擊不屑質疑！CLEAR淨ft.重量級網紅街舞挑戰　靠實力炸翻百萬網友

SOGO忠孝改裝2億生意不做了　HERMES彩妝與5間精品9月起登場

「東森農場」前進台東LIVE開賣　饒慶鈴推在地好物王令麟送東森幣相挺　

超商手搖飲新品齊發！網友被包裝吸引直接開喝「尾韻淡淡啤酒花香」竟是無酒精？

挨罰2300萬　富邦金：會高標準自我要求！

Gogoro「前首席馬達大師」起訴了　涉竊機密技術賣給越南企業

13F持倉報告出爐！知名投資機構都愛這些創新科技股

北市開學指引「2人確診全校停課」　陳時中：地方加嚴措施可討論

蘇偉碩發起撤銷高端EUA公投！陳時中嘆：多做點有助疫情控制的事

報告鄉親！　台南左鎮區三座危險橋梁獲中央補助改建

他爆郵局「最速件」逼員工打高端　陳時中反問：事實有嗎？

不斷更新／9月1日開學了！各縣市學校「確診停課標準」一次看

首鋼完成21名球員註冊「有周儀翔」　台版LBJ續留北京合約剩2年

世新大學驚見女神！許瑋甯低調讀碩士　同學還有周湯豪

國一北上195km翻車事故！駕駛竟「全裸」鑽出車外　民眾看傻

消費熱門新聞

全聯鑽石鍋換購回歸　現省近2萬

3M保濕乾洗手殺菌獲醫療認證　使用更安心

東京著衣1元賣出周品均回應了

SOGO忠孝改裝　迎HERMES彩妝

「TOMICA聯名口罩」大人版開賣

限時3天！23元爽喝超商美式

全聯開發數位「請支援印花」功能

超商最新「日日蜜柑霜淇淋」來了！

Samsung、realme　下殺最低5折起

最新莫蘭迪色立體口罩來了！還有撞色款

美白震撼彈！「改變膚色」問世

超商手搖新品！網友開喝「尾韻啤酒花香」竟是零酒精？

實話登錄的愛情　真誠互動甜死一票網友

超商開賣最新荷包蛋美式、拿鐵！

更多熱門

相關新聞

SK-II「小銀瓶」5980元→2549元

SK-II「小銀瓶」5980元→2549元

夏天到來，美白的保養品熱賣，亮白、淡斑的需求量增加，「Her和她」就推出「SK-II 超肌因阻黑淨斑精華50ml」，可以幫助肌膚淡化斑點，並且達到全面的美白效果，讓肌膚擺脫蠟黃、暗沉，重現勻淨透亮。

女網紅示範「尿液抹臉」當面膜　粉絲乾嘔

女網紅示範「尿液抹臉」當面膜　粉絲乾嘔

韓國超夯精油美白法！劉寅娜也在用

韓國超夯精油美白法！劉寅娜也在用

8種能「美白＋抗老」的超級食物

8種能「美白＋抗老」的超級食物

避免口罩色差肌！6招養成透亮膚

避免口罩色差肌！6招養成透亮膚

關鍵字：

日南製藥美白

讀者迴響

熱門新聞

iPhone 13 Pro「8款新色」一次看！

800買威力彩差點中21億！他狂中8個獎

孫生認了揍媽媽打女友　累積80多人斬

讀台大哪個科系不想說？　在校生刷答案

塔利班清算！警察局長亂槍處決畫面曝

河濱驚見2條巨大雨傘節！交纏大戰畫面曝

學霸棄讀台大醫　寡母吞藥「以死相逼」！

14歲少女遺體卡石縫…23歲男友「見屍下跪」崩潰！

韓射箭大叔「摘掉眼鏡」變帥了！無奈揭真實年齡

網紅嫁豪門4年被趕出！囂張小三「按讚IG」示威

楊冪緊擁小9歲男星！他「低頭猛蹭D胸」畫面曝光

打完莫德納「被告知打錯了」！　全施打這廠牌

印度神童預言6度成真　未來3月都危險！

史上最強泡麵？網淚求絕版杯麵

謝忻威力彩砸2600元…曝下注秘訣　真的中獎了！

更多

最夯影音

更多
差37歲老少配！61歲阿嬤要嫁了 長相被批像僵屍鮮肉護：我女王

差37歲老少配！61歲阿嬤要嫁了 長相被批像僵屍鮮肉護：我女王
三寶大媽以為機車待轉區=停車位 他提醒後竟開去停人行道逛賣場...

三寶大媽以為機車待轉區=停車位 他提醒後竟開去停人行道逛賣場...

女騎士遭撞慘摔對方稱「趕時間」　離去前嗆：有叫救護車不算肇逃

女騎士遭撞慘摔對方稱「趕時間」　離去前嗆：有叫救護車不算肇逃

女玩湯匙命運轉盤「測2021脫單」 超小機率註定魯下去...全場笑瘋

女玩湯匙命運轉盤「測2021脫單」 超小機率註定魯下去...全場笑瘋

幫老婆取餐！被要求「核對身分」　男不配合還爆氣嗆：你不信任我

幫老婆取餐！被要求「核對身分」　男不配合還爆氣嗆：你不信任我

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面