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戴口罩也要做防曬！醫破解「曬傷急救3偏方」：不要拿整根蘆薈抹

▲▼天氣配圖 高溫天氣 炎熱 豔陽 遮陽 防曬。（圖／記者屠惠剛攝）

▲口罩是沒有防曬效果，UVA、UVB一樣會穿透口罩。（圖／記者屠惠剛攝）

記者施怡妏／綜合報導

隨著疫情趨緩，民眾漸漸開始到戶外呼吸新鮮空氣，享受太陽的熱情，不過因為外出要全程配戴口罩，不少人會忽視防曬的重要性，若不小心曬傷，一定要妥善處理，衛生福利部雙和醫院皮膚科主治醫師陳昱璁就破解3項坊間的曬傷急救偏方，絕對不要拿整根蘆薈來塗抹曬傷肌膚，「真的會越抹越糟」。

陳昱璁皮膚科醫師在臉書發文，很多人因為戴口罩而忽略防曬，口罩是沒有防曬效果，UVA、UVB一樣會穿透口罩，皮膚還是會曬傷、曬黑喔！「仿間曾出現過幾個曬傷偏方，璁醫師看到差點沒嚇死」，破解大家最常見的3種曬傷急救方法。

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太陽,夏日,夏天,炎熱,天氣,氣溫,中暑,烈日(新logo)（圖／記者季相儒攝）

▲出門必須做好防曬，避免曬傷。（圖／資料照）

1. 曬傷是因為皮膚發炎，所以可以塗抹牙膏、醬油、刮鬍泡等消炎？
璁醫師解釋，牙膏會感覺清涼的是因為添加薄荷等添加物，可令皮膚感到短暫舒適，但並沒辦法消炎。

此外，牙膏的成分雖具有些微消毒能力，卻不足以預防傷口細菌感染，反而可能會因為內含的氟，對皮膚過於刺激造成二次傷害。至於醬油跟刮鬍泡就不多說了，一樣是沒有用，會增加曬傷處的刺激，增加痛楚。

2. 直接敷蘆薈、絲瓜水或小黃瓜片降溫，消炎更有效？
陳昱璁醫師解釋，有些植物萃取的保養品，擁有舒緩、鎮定、保濕等效果，就可以修復曬後的肌膚。但如果直接拿植物本體而沒有經過成分的萃取，很容易因為植物本身的其他成分，而讓皮膚受到刺激，甚至有些植物也含有感光物質，弄不好也容易導致皮膚發炎、紅腫。

例如：蘆薈，具有舒緩鎮定效果的是蘆薈果肉中心透明的蘆薈膠，但蘆薈外層的綠色外皮及其汁液是有刺激性的，所以要是傻傻地拿整根蘆薈來塗抹曬傷肌膚，真的會越抹越糟。用絲瓜片、小黃瓜片等來敷皮膚可暫時保溼、沁涼感，但效果短暫且輕微，反而延誤治療。

▲蘆薈,美白。（圖／達志／示意圖）

▲醫師提醒，不要傻傻地拿整根蘆薈塗抹，會越抹越糟糕。（圖／達志／示意圖）

3. 塗萬金油、曼秀雷敦（面速力達母）等，可以修復曬後的肌膚？
陳昱璁醫師解釋，它們跟牙膏一樣含有薄荷等添加物，雖然有涼感，但對於曬傷難以有降溫、消炎效果，此類油性產品塗抹於肌膚表面，反而會阻礙曬傷的肌膚散熱，雖說對於蚊蟲叮咬、皮膚乾裂脫皮、敏感不適有效果，但就曬傷發炎的肌膚，甚至是已經起水泡或傷口，是沒有幫助的。

曬傷其實是因為皮膚吸收過量的紫外線，造成皮膚變紅發炎，形成熱傷害。初期會因為血管擴張而感到灼熱、刺痛，接著因為細胞激素的釋放引起發炎、皮膚癢，後續出現脫皮、膚色變黑，假使熱傷害深達真皮層，則會出現水泡、滲出液。

陳昱璁指出，會對上述迷思做解釋，是不希望大家因為上面的錯誤步驟而延誤進行正確處置的時機。曬傷最首要的步驟是沖冷水，或用濕毛巾（也可包覆著冰塊）冰敷曬傷處以冷卻降溫，接著塗抹保濕乳液以及舒緩、鎮定的產品，加強肌膚修護能力

如果皮膚很痛很紅，可以考慮塗抹類固醇藥膏於皮膚上消炎退紅。如出現水泡，不要自行弄破，以免增加感染風險，假使不小心破了，需用生理食鹽水沖乾淨後塗上抗生素藥膏。同時多喝水、加強防曬避免二次曬傷，並暫時停止使用美白和去角質的產品，讓皮膚可以好好修復。不過最重要的還是事前做好防曬呀！ 

►簡單一招，讓拖地不費力

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