　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

要塔利班歸還850億美元武器裝備　川普建議美軍：回去把東西炸掉

▲▼塔利班武裝分子在美軍撤離後守在喀布爾機場外圍。（圖／達志影像／美聯社）

▲塔利班武裝分子在美軍撤離後守在喀布爾機場外圍。（圖／達志影像／美聯社）

記者王致凱／綜合報導

美國前總統川普30日表示，美軍撤出阿富汗後，塔利班應該要歸還遺留在阿富汗價值850億美元的武器裝備，否則美國應該以「明確的軍事力量」予以回應，或者至少要將這些裝備全數炸毀。

川普發表聲明說，拜登政府主導的撤軍任務是「史上最爛」，遺留在阿富汗的所有美軍裝備都應該要立刻歸還美國，這代表著850億美元的納稅錢。川普還說，「如果塔利班不交還，我們要以明確的軍事力量干預並奪回裝備，或這至少要炸掉裝備。」

根據外媒報導，在塔利班奪得阿富汗控制權後，據稱武裝份子繳獲了價值數十億美元的美軍裝備，其中包括槍枝、載具、飛機等。白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）坦言，美國無法掌握所有裝備的去向，但很肯定有相當一部份落入塔利班手中。

美軍最後一架運輸機31日正式離開喀布爾，標誌的美國對阿富汗20年的軍事干預結束。美國陸軍中央司令部司令麥肯錫（Kenneth McKenzie）表示，美軍在離開之前，事先將喀布爾機場剩餘73架飛機「報廢」，使這些飛機不可能再升空，但他沒有說明具體方式。

據悉，美軍還遺留下70輛防地雷伏擊裝甲車（MRAP）和27輛悍馬，還有用來保衛機場免受火箭彈攻擊的近迫武器系統等，美軍在離開前同樣報廢了這些裝備。麥肯錫說，「拆除這些系統的程序很複雜，因此我們廢了這些裝備，讓它無法再次被使用。」

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

►簡單一招，讓拖地不費力

ET快訊
高端「一數據」完勝AZ、莫德納！　他分析引熱議
加開23到28歲預約AZ　「這族群」慘被放生

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

睽違20年重掌阿富汗　塔利班面臨「5大挑戰」一次看

要塔利班歸還850億美元武器裝備　川普建議美軍：回去把東西炸掉

南韓宣布預購1000萬劑國產疫苗！編2.4兆韓元增購明年9000萬劑疫苗

國際太空站出現裂縫…可能越破越大　4年後將發生「設備崩潰潮」

快訊／俄媒報導：塔利班將於9月3日宣布「組建新政府」

澳洲獲得新加坡「50萬劑」輝瑞疫苗交換　本周到貨12月歸還

飯店服務生發財了！英國客「驚人遺產」指名給他　這輩子不用工作

印度4男「輪流性侵」9歲賤民女童　還逼家屬立刻焚屍！1嫌竟是祭司

賓客臨時放鳥超火大！新人怒寄收費單討6700元：1個月內要還清哦

「榮譽殺人」恐怖畫面曝！她拒嫁堂哥遭當街砍死　3家人亂刀凌虐

夫妻稱遭「腦控特工」電磁波攻擊 反擊鄰居！深夜開七彩LED燈狂閃

Lulu自詡「金鐘獎許富凱」該得了吧　青峰巧入鏡..趁機業配魚丁糸XD

KID七夕放閃正牌女友「東區妹仔」　「南下泡湯」超寵！甜蜜互動閃瞎

智孝不敵攻擊認了：和金鍾國交往過　再脫口「昨天在他家」《RM》全員吃瓜

高雄伯逼車吼到燒聲：這裡汽車道　女騎士氣炸報警「禁行機車」在哪？

劉在錫突被告知「10mins後上主播台」　緊張到凍結⋯見美珠卡詞秒笑噴XD

43家店同地址！餐飲店出600道菜 整排平板接單...外送員：容易搞混

乖乖排隊等車位！空位剛出現3秒　黑車「大外尻閃現」插隊秒停走

女子愛心站狂拿17便當、2箱罐頭　街友領嘸！站長怒：領取適量就好

《尚氣》劉思慕精彩武打對決梁朝偉「十環」 預告藏彩蛋！「擂台」與《鋼鐵人》有連結

睽違20年重掌阿富汗　塔利班面臨「5大挑戰」一次看

要塔利班歸還850億美元武器裝備　川普建議美軍：回去把東西炸掉

南韓宣布預購1000萬劑國產疫苗！編2.4兆韓元增購明年9000萬劑疫苗

國際太空站出現裂縫…可能越破越大　4年後將發生「設備崩潰潮」

快訊／俄媒報導：塔利班將於9月3日宣布「組建新政府」

澳洲獲得新加坡「50萬劑」輝瑞疫苗交換　本周到貨12月歸還

飯店服務生發財了！英國客「驚人遺產」指名給他　這輩子不用工作

印度4男「輪流性侵」9歲賤民女童　還逼家屬立刻焚屍！1嫌竟是祭司

賓客臨時放鳥超火大！新人怒寄收費單討6700元：1個月內要還清哦

「榮譽殺人」恐怖畫面曝！她拒嫁堂哥遭當街砍死　3家人亂刀凌虐

12星座9月運勢！巨蟹桃花氾濫慎選、射手把握對金錢的第六感

好巧！王光輝敲龍象大戰第一支再見安　編號更催淚是26號

人妻逛全聯「瞬間後悔」！她揭恐怖經歷：像中邪一樣

搶先看！東奧英雄凱旋派對五大亮點　還可自製「麟洋配限量合照」

金宇彬帥氣大片曝光！手捧「英國梨與小蒼蘭」優雅氣質迷死人

黃金鼠睡翻...主人拿牠玩手遊XD　「蛋蛋一滑」抽卡網笑：觸控筆？

國際熱門新聞

塔利班衝進攝影棚舉槍包圍主播

4款疫苗效力大對比！最強品牌曝光

30年堅持簽「同組號碼」男爽中5億頭獎

紐國部長直播受訪　兒揮巨根亂入

1次屁賣5千！「放屁女王」靠屁聲ASMR賺錢

正妹打莫德納3周後頭髮掉光！堅持接種第2劑

4男輪流性侵9歲賤民女童　還逼焚屍

一家10口等撤離　遭美軍誤傷炸死

辣媽撿垃圾月入11萬　好賺到放棄正職

女童和毒蛇拍照　飄香肉味被撕咬

拜登打瞌睡瘋傳　以媒：這群仇家最愛傳

美軍全面撤離！數百公民、軍備被遺留當地

15歲女「懷孕了」　慘被男友砸爛臉狂捅十多刀亡

少女在家滑手機被閃電劈死　原因曝光

更多熱門

相關新聞

科學怪人、帝國墳場、帝國賭場？

科學怪人、帝國墳場、帝國賭場？

根據美國知名媒體《新聞周刊》在2001年基地組織謀劃911事件攻擊之後的一次報導指出，早在1980年代末，時任巴基斯坦總理班娜姬布托即曾警告老布希總統：「你正在製造一個科學怪人。」如今「科學怪人」如何主導21世紀前20年的大勢？

即／俄媒：塔利班將於9月3日宣布「組建新政府」

即／俄媒：塔利班將於9月3日宣布「組建新政府」

不爽賓客臨時放鳥！新人寄收費單討6700元

不爽賓客臨時放鳥！新人寄收費單討6700元

德州反口罩運動領袖染疫病逝

德州反口罩運動領袖染疫病逝

Nike大方放減壓假！鼓勵員工「一整週都別工作」

Nike大方放減壓假！鼓勵員工「一整週都別工作」

關鍵字：

塔利班阿富汗北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

國軍不倫！已婚中校偷吃嫩妹士官　親密緊扣全直擊

趙薇太亂來瓊瑤不忍了！

庾澄慶騎車出意外！　驚悚傷勢照曝光

台鐵正妹車長　穿制服跳抖音爆紅

快訊／綾瀨遙確診新冠肺炎！

醋男怒斬情敵！狂砍新歡43刀慘死

台中打疫苗後猝死破百人　是確診死亡數20倍　

許瑋甯鬆口感情現況！爆與邱澤「假戲真做」

趙薇被封殺有巨大黑幕！「可能動搖中國國本」

陳彥婷「穿細肩帶衣顧1歲兒」卻被說要自重

27歲正妹甜嫁醫生！7年後遭公公虐殺肢解

陸瘋傳清查名單「台灣3男神被點名」

蟑螂猖狂衝廚房　主婦曝1招：怕到跑光光

馬尾妹一次拿走17便當　愛心物資站傻眼

林志玲久違露面網驚：長不一樣　曝46歲消瘦近況

更多

最夯影音

更多
夫妻稱遭「腦控特工」電磁波攻擊 反擊鄰居！深夜開七彩LED燈狂閃

夫妻稱遭「腦控特工」電磁波攻擊 反擊鄰居！深夜開七彩LED燈狂閃
Lulu自詡「金鐘獎許富凱」該得了吧　青峰巧入鏡..趁機業配魚丁糸XD

Lulu自詡「金鐘獎許富凱」該得了吧　青峰巧入鏡..趁機業配魚丁糸XD

KID七夕放閃正牌女友「東區妹仔」　「南下泡湯」超寵！甜蜜互動閃瞎

KID七夕放閃正牌女友「東區妹仔」　「南下泡湯」超寵！甜蜜互動閃瞎

智孝不敵攻擊認了：和金鍾國交往過　再脫口「昨天在他家」《RM》全員吃瓜

智孝不敵攻擊認了：和金鍾國交往過　再脫口「昨天在他家」《RM》全員吃瓜

高雄伯逼車吼到燒聲：這裡汽車道　女騎士氣炸報警「禁行機車」在哪？

高雄伯逼車吼到燒聲：這裡汽車道　女騎士氣炸報警「禁行機車」在哪？

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面