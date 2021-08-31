熱到爆又沒颱風！專家曝「關鍵原因」　這天起午後雷雨會更猛

▲桃園以南今日將有午後雷陣雨。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

今日仍是高溫炎熱有午後陣雨的天氣型態，高溫可達36度以上，中央氣象局表示，受到南方雲系影響，東半部上半天有陣雨，午後則是午後熱對流發展，桃園以南及各地山區有雨。本周四起高壓減弱，加上南方水氣影響，午後陣雨範圍擴大，中南部可能有局部大雨。

氣象局簡任技正伍婉華表示，今日上午受到南方雲系影響，東半部、屏東恆春半島斷斷續續有雨，恆春半島、台東、綠島也出現局部大雨，預計到了下午南方雲系影響減少，東半部雨勢趨緩。

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今日高雄以北都可見陽光，雙北、桃園有36度以上高溫，中南部、東北部高溫33度，其他地區31到32度。午後桃園以南、各地山區將有雷陣雨。

周三起南方雲系向西移動，對台灣影響減少，僅剩下台東、恆春半島會斷斷續續有雨，中午過後西半部、東半部山區有午後雷陣雨，中南部山區雨勢較大。周四起太平洋高壓減弱，加上南方水氣影響，台東、恆春半島整天有陣雨，西半部、東半部山區有午後雷陣雨，中南部及各地山區可能有局部大雨發生。

▲▼受南方雲系影響，東半部雨勢較明顯。（圖／氣象局）

氣象專家彭啟明表示，受到太平洋高壓影響，今日各地晴朗炎熱，高溫約33到36度，由於有明顯的東風波動接近台灣，配合上地形，從花蓮、台東到屏東的迎風面，也有明顯的降雨，其中以恆春半島到台東降雨最多，南部的山區有發展午後熱對流，也延伸到平地，仍有較大雨勢發生。

到了周四又會另外有波東風波動接近，東南部到南部又再轉為陣雨，而太平洋高壓有逐漸東退減弱的趨勢，到時台灣附近的風場將轉為東南風到偏南風，午後雷陣雨的發展會更明顯，也將持續到周末。

彭啟明指出，近期東亞的環流配置上，西南季風顯著的偏弱，無法發展出來像樣的季風槽，颱風的訊息也暫時銷聲匿跡，這周尚無颱風發展的機會條件，可能要看到九月中才有機會。