進入「颱風旺季」初秋！估有1個↑秋颱侵台　1關鍵迎驚人雨勢

▲氣象局表示，秋老虎發威，各地將持續高溫炎熱。（圖／記者劉亮亨攝）

記者李宜秦／台北報導

夏季進入尾聲，今年即將進入初秋，中央氣象局提醒初秋三大天氣重點，包括靠近台灣的秋颱約有1到2個；初秋略暖偏濕，須等到11月氣候才轉趨正常值；中南部將進入枯水期。秋季颱風容易與東北季風產生共伴效應，使東北部、北部出現驚人雨勢，須小心防範。

氣象局於臉書粉專指出，天氣即將進入颱風季尾聲，今年秋季天氣有三大重點，第一，靠近台灣的秋颱約有1到2個，接近過往平均值，秋颱若搭上東北季風，可能引起共伴效應，使東北部、北部等地出現驚人雨勢，不過颱風「靠近」不等於會「登陸」，須留意氣象局相關預報。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲秋颱容易與東北季風產生共伴效應，常會為北台灣帶來驚人雨勢。（圖／記者林敬旻攝）

第二，初秋9、10月略暖偏濕，11月趨於正常，外出須留意秋老虎帶來的悶熱、中暑等熱傷害風險，而氣候偏暖、水氣偏多的狀況將逐月遞減，直到11月氣溫與雨量才會接近過往平均值。

第三，夏盡迎秋之際，也是中南部邁入枯水期的階段，各地皆需盡早規劃水資源，一同惜水、節水。

氣象局表示，雖已聽見秋天的腳步，但悶熱、秋老虎般的天氣仍會持續一段時間。室內活動或外出，務必嚴防中暑、熱傷害。另初秋仍是颱風旺季，若有颱風生成，則需進行防汛準備，如溝渠的疏浚與清理、排水設備的保養維護、淹水致災的疏散計畫等。

▲氣象局分析初秋天氣三重點。（圖／氣象局）