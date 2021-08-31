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社會 社會焦點 保障人權

濁水溪畔一日內連傳2起老人意外命案　鬼月巧合鄉親毛毛的

▲消防人員於濁水溪畔找到溺斃的水里鄉老婦。（圖／民眾提供）

▲消防人員於濁水溪畔找到溺斃的水里鄉老婦。（圖／民眾提供）

記者高堂堯／南投報導

南投水里鄉一名6旬老婦30日獨自出門散步，未料就此失蹤，後來才被發現陳屍在10幾公里外的集集鎮濁水溪畔，疑似失足落水溺斃；未料晚間又傳出另一名7旬老翁疑似為了到濁水溪畔撿石頭，不慎跌倒撞擊頭部致死，而遺體竟是在老婦陳屍地點附近尋獲，時值鬼月的不幸巧合，令當地民眾心裡發毛。

警方指出，昨天上午10時左右接獲自稱水里溪釣客的報案，指有疑似屍體被水流漂向濁水溪下游，水里和集集鎮警、消立刻動員前往搜索，中午左右才在集鹿大橋下游約百公尺處發現一具老婦屍體，查明身分後隨即通報家屬前來處理。

家屬向警方表示，自家生活正常，老婦平時精神狀況也無異狀，昨天上午表示想到水里溪邊散步，就獨自出門，怎料會發生意外，感到相當震驚難過。

▲警消人員於濁水溪床發現7旬老翁屍體。（圖／民眾提供）

▲警消人員於濁水溪床發現7旬老翁屍體。（圖／民眾提供）

然而到昨天晚上，警方又獲一名7旬老翁的家屬報案協尋，指老翁平常喜歡和同好友人到濁水溪畔撿拾漂亮石頭作為藝品，不過昨天友人因忌諱正值農曆7月，老翁便獨自外出，怎料就此失聯。

警、消人員獲報後再度出動搜尋老翁下落，直到半夜才在距水里鄉老婦陳屍處不遠的一處溪床上，發現已失去生命跡象的老翁；警方指老翁並無溺水徵象，但依其頭部的傷勢初判，可能是行走不慎跌倒、頭部重擊地面才枉送一命，目前連同溺水老婦的2起命案，都已報請檢方相驗，進一步釐清確實死因。
 

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