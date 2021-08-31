嘉義市推「科學寶盒」　打造國中小在家實驗

▲嘉義市「科學寶盒」影片，記錄學生真性情反應。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市重視科學教育環境，各國中、小學疫情期間仍依該校科學特色課程，推出內容豐富多元的「科學寶盒」，延續「科學168教育博覽會」精神。市府團隊也特別在8月初拍攝影片，記錄學生領取寶盒的過程和反應，並隨機進行訪談；有孩子感謝勇媽市長，認為「寶盒就像是禮物」，也有孩子吐露心聲，希望疫情趕快好起來，繼續辦科學168等，言談中自然流露出真性情。

曾執教鞭多年的市長黃敏惠認為，教育工作的核心之一，是從旁協助孩子探索世界，及早發現興趣、建立學習基礎，嘉義市也透過辦理各式教育體驗活動，發展孩子多元潛能。感謝教育同仁用心設計科學寶盒教材，為孩子創造專屬於嘉義市的科學回憶，同時不忘落實防疫規範，採分批、分流、分時段回校的方式，降低群聚感染風險，親子一起在家探索、延伸科學的無限創意，讓今年暑假依舊「很科學」。

這次影片長度約有3分鐘，隨機採訪多位國中小學生，被問到喜歡每年暑假的科學168嗎？覺得有趣好玩的地方？有國小生大方分享「每年都跟爸爸、媽媽、弟弟一起去」，也有人補充「任何闖關都是免費的，只要取票就OK，每一個都很好玩」；另有國中生提及，科學168把課堂中的科學知識，轉換成生活中真正可運用到的物品，讓他印象深刻。

對於今年因為疫情關係，沒有舉辦實體活動。部分孩子感到「很可惜，希望疫情趕快好起來，才可以繼續辦科學168」、「少了一次機會接觸生活中實用科學」，但有人抱持不同看法，覺得「科學寶盒也很好」；大家現場拿到科學寶盒後，異口同聲地說「很開心」，紛紛向勇媽市長道謝，興奮的想和家人一起合作完成。

教育處表示，孩子在暑假期間完成獨一無二的作品後，待9月1日開學，經由學校推派，並於6日至17日上傳至指定線上平台展示，完成者皆可獲得參加禮，加以鼓勵。後續也會在各校進行實體成果展，提供孩子互相觀摩與學習。