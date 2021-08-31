快訊／金門宣布9／1解除公務員「禁台令」　內用全面取消隔板

▲疫情趨穩，金門9月1日起餐飲取消隔板等內用限制。（圖／記者林名揚翻攝）

記者賴文萱、林名揚／金門報導

因國內新冠肺炎疫情漸趨穩定，金門縣長楊鎮浯宣佈，自9月1日起縣內大小餐飲內用，取消隔板及不同桌的人員間保持1.5公尺以上間距的防疫規定，另外，9月1日起放寬縣府員工可赴台洽公。

楊鎮浯表示，疫情趨緩、中央也將警戒降至二級，加上金門一直維持零確診，截至8月29日統計，常住人口第一劑新冠肺炎疫苗覆蓋率已達86.4%（44,910人），完成第二劑者也逾一成（5,552人），因地制宜的適度鬆綁餐飲場所內用規範，期盼地方經濟可以跟著動起來。

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▲疫情趨穩，金門9月1日起餐飲取消隔板等內用限制。（圖／記者林名揚翻攝）

另考量縣府員工多已接種疫苗，為維公務正常運作及赴中央單位爭取建設預算，自9月1日起放寬可赴台洽公。衛生局長李錫鑫表示，雖餐飲場所適度鬆綁，仍應遵守相關防疫事項。

▲金門宣布，9月1日起餐飲取消隔板等內用限制，放寬公務員可赴台洽公。（圖／記者林名揚翻攝）

防疫事項如下：

一、顧客用餐管理：(1)採實聯制，如有發燒或上呼吸道症狀之顧客禁止進入。(2)入口處量體溫、噴酒精、提供乾洗手液或洗手設備。(3)落實公筷母匙，除用餐外，須全程戴口罩。

二、餐飲從業人員健康管理：每日量測體溫及監測健康狀況、落實戴口罩及勤洗手。

三、餐飲場所環境清潔消毒：每日加強餐飲場所環境、廁所消毒，維持用餐環境良好通風。

衛生局說明，有關宴席、團餐及聚會人數仍須遵守中央規定，每一隔間室內80 人、室外300 人上限，且不得逐桌進行敬酒、敬茶。