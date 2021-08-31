中班男童走失蹲路邊哭　新手爸警員「打遍幼稚園電話」找到家

▲金門男童走失，新手爸警員充當褓姆。（圖／記者林名揚翻攝）

記者賴文萱、林名揚／金門報導

金門一名幼稚園中班男童走失獨自蹲在路邊哭，熱心民眾報警後，派出所新手爸員警先陪男童看卡通、聊天安撫他的情緒，得知他的身分後，逐一以電話詢問轄內幼稚園，才終於得知男童家長資訊，順利協助他回家。

金城分局金城派出所指出，警員陳岳甫、陳至謙日前接獲民眾報案，金門大學附近有名男童獨自於路旁哭泣，該男童年紀尚小，對於自己的家況及姓名皆交代不清，報案人不知所措，遂將男童帶至金城派出所，請警方協助。

警員見狀，趕緊放下平常警察嚴肅的形象，立即上前安撫男童情緒，其他同仁打趣說，讓新任爸爸的陳岳甫學習如何照顧哭泣的孩童，陪同男童一起看卡通、聊天，等男童情緒穩定時再詢問姓名。

▲金門男童走失，新手爸警員充當褓姆。（圖／記者林名揚翻攝）

據了解，中班男童爸爸將男童帶到朋友家，不料男童想找爸爸就獨自外出，卻在路上迷路，回不了家。所幸該名男童後來跟警方表示，自己就讀幼稚園中班，但忘記自己幼稚園的名字，於是警員逐一以電話詢問轄內幼稚園，終於得知男童家長資訊。

男童奶奶接獲警方通知後，隨即趕至金城派出所，見孫子平安無事，再三向警方表示感謝。金城分局表示，家長宜隨時注意孩童動態，並可藉由外出機會教導孩子認識住家及學校附近環境。

