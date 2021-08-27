麟洋配光榮返鄉！金門端最高規格全牛宴　「超級補」菜單曝光





▲「麟洋配」光榮返鄉！金門端出全牛宴迎接。（圖／記者林名揚翻攝）

記者賴文萱、林名揚／金門報導

金門子弟李洋和搭檔王齊麟在東京奧運羽球男雙奪得金牌，兩人將於8月29、30日光榮返鄉，金門體育會唐麗輝理事長為慶賀兩人勇奪佳績，安排於30日宴請「麟洋配」團隊前往金門知名餐廳，品嚐以金門在地酒糟牛特製的全牛宴火鍋，以及金門傳統瓊林宴等美味佳餚，要用最正統的金門官牛迎接金門之光。

唐麗輝表示，很開心李洋和王齊麟奪下金牌，因此30日特別包下以金門酒糟牛為主打的知名餐廳，用最高規格全牛宴迎接兩位金牌選手。

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▲金門子弟李洋和搭檔王齊麟在東京奧運羽球男雙奪得金牌，兩人將於8月29、30日光榮返鄉。（圖／記者林敬旻攝）

全牛宴菜色包含湯底由土雞所熬製的全牛宴火鍋，搭配有牛腩、牛筋、牛鞭、牛舌等，一次品嚐牛肉各部位不同的口感。另外也準備各種牛料理，像是牛肉滷肉飯、牛尾砂鍋、青花菜牛腿、彩椒牛皮、炙燒牛肉、紅燒牛膝等，以及以金門高粱酒配上鮮乳的特調飲品、牛肉乾和風沙拉創意料理，期望能藉由美食讓「麟洋配」補充元氣。

▲▼金門端出全牛宴迎接「麟洋配」。（圖／記者林名揚翻攝）

考量不吃牛肉的賓客，餐廳也準備了金門傳統瓊林宴，菜色包含石蚵拌麵、蒸魚、土雞剁塊、芋頭蒸香、蒜仔炒肉、肉圓馬只湯等，皆使用在地食材製作。

事實上，「瓊林宴」最早為北宋時宴請新科及第進士的宴席，後也因明清時期金門瓊林蔡氏家族出了多位進士，因此在蔡氏家族祭祖後所宴請的圍爐宴也稱為瓊林宴，寓意為吉祥慶賀之意。

▲▼全牛宴由金門子弟洪師傅親自下廚籌備。（圖／記者林名揚翻攝）