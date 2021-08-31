「高端是民進黨金孫？」　朱立倫：打高端不代表愛台灣

▲總統蔡英文施打高端疫苗。（圖／記者屠惠剛攝）



記者黃巈禾／台北報導

高端疫苗近期開打，除了總統蔡英文帶頭施打，和許多民進黨政治人物也臉書秀出打高端的照片。國民黨主席選舉候選人朱立倫批評，「高端是民進黨金孫嗎？」民進黨對於鴻海創辦人郭台銘、台積電、慈濟爭取BNT疫苗不但不感謝，還稱「不會僅限單一品牌」，打高端不代表愛台灣。

朱立倫31日在臉書表示，疫情以來，民進黨防疫政策有諸多缺失、亂象與矛盾，其中一項令人百思不得其解，從總統府、行政院、民進黨中央到綠委，每個都言必稱高端，將高端捧為救世主，為什麼？高端只是剛好由台灣公司生產的疫苗，剛好通過由台灣政府倉促通過的EUA，打高端不代表愛台灣。

朱立倫指出，第二類的中央及地方政府防疫人員，根據最新統計公佈至8月23日的資料，至今接種人數超過27萬人，僅有330人第一劑打高端，為什麼民進黨政府不也去輔導國產其他疫苗，如聯亞、國光，反而百般阻撓？

朱立倫提到，蔡英文變成高端駐總統府代表，前副總統陳建仁變高端民間大使，民進黨上上下下都成了高端駐黨代表，當陳時中說「做蛋糕也會失敗」為高端疫苗護航，大家還以為自己聽到的是高端公司發言人？高端疫苗雖有國家投資，但非由政府生產，衛福部應負責的是把關安全，而非代言。

朱立倫認為，沒經過國際認證的試驗標準及EUA程序，置施打民眾於高度風險之中，這非常不道德也不負責任，請蔡政府尊重科學、相信專業，不要用政治正確來推廣疫苗，才是真正愛護台灣這塊土地與人民的表現。