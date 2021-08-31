第2類接種疫苗項目曝光　鄭照新：不是挺高端嗎？

▲高端疫苗。（圖／記者李毓康攝）



記者蔡文鈴／綜合報導

總統蔡英文、副總統賴清德力挺國產高端疫苗，自8月23日開打至今已有約28萬人施打，不過，國民黨文傳會副主委鄭照新卻發現，在8月24日資料更新前，中央及地方政府防疫人員僅330人打高端。

鄭照新諷刺，疫苗接種第二類中央及地方政府防疫人員至今接種人數超過27萬人，「資料更新前只有330人打高端，疑？不是挺高端嗎？？？來看明天資料更新增加多少」。

指揮中心公布，第二類中央及地方政府防疫人員包含對象為：「維持防疫體系運作之中央及地方政府重要官員」、「衛生單位第一線防疫人員」、「港埠執行邊境管制之海關檢查(Customs)、證照查驗(Immigration)、人員檢疫及動植物檢疫(Quarantine)、安全檢查及航空保安(Security)等第一線工作人員」、「實際執行居家檢疫與居家隔離者關懷服務工作可能接觸前開對象之第一線人員(含警察、提送餐等服務之村里長或村里幹事、垃圾清運之環保人員、心理諮商及特殊狀況親訪等人員)」、「實際執行救災、救護人員(指消防隊及民間救護車執行緊急救護技術之第一線人員)」、「第一線海巡、岸巡人員」、「實施空中救護勤務人員」及協助防疫工作之國軍人員，該項下截至6/15已造冊人數計約16.2萬人。

根據指揮中心資料顯示，8月24日新冠肺炎疫苗接種 134,490劑 ，其中AZ接種 13,814劑、莫德納接種10,794劑，高端接種112,882劑。截至目前為止，疫苗接種人口涵蓋率40.91%，劑次人口比 44.33 (劑 /每百人 )。

▼指揮中心公布疫苗接種對象。（圖／翻攝指揮中心）

