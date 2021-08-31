第二類27萬人「僅330人打高端」　她酸：台灣價值好低

▲高端。（圖／記者湯興漢攝）



記者黃巈禾／台北報導

200萬劑BNT疫苗將在8月底、9月初抵台，除了保留120萬劑給12至17歲（含）學生施打，剩下80萬劑將開放給1至10類對象，依年齡層往下打。對於第2類優先施打BNT，王鴻薇30日在臉書表示，疫苗接種第二類中央及地方政府防疫人員至今接種人數超過27萬人，只有330人打高端，「二類官員的台灣價值好低啊」。

高端二期試驗「排除項目」高達19種對象，其中包含胰臟病患者、吸毒者，但日前高端施打後通報的死亡名單中，就有出現胰臟病患者和吸毒者。王鴻薇對此質疑，衛福部給予高端EUA並沒有排除這些人，甚至把不在試驗名單中的人口仍納入高端公費接種名單中，衛福部在高端根本沒數據之下，如何可以草率對民眾施打高端。

王鴻薇批評，政府竟連最基本的安全性資料都付之闕如下，只憑陳時中一句「被排除對象不代表不能打」，這是為疫苗安全性把關的態度嗎？「陳時中當你看到胰臟癌病患和吸毒者在打高端後通報死亡，你睡得著覺嗎？」

對於第二類優先施打國際疫苗，王鴻薇痛批，第二類中央及地方政府防疫官員，至今接種人數已超過27萬人，但這之中竟只有330人打高端，「二類官員的台灣價值好低啊」。