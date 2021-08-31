紙風車疫情後首演索票2分鐘搶光！　台中市府加碼直播9／4免費看

▲紙風車劇團疫情後首場演出《三國奇遇記》，2分鐘兩場演出索票一空。（圖／紙風車劇團）

記者林育綾／綜合報導

國內疫情警戒降為二級，台中市政府文化局為振興藝文，邀請紙風車劇團在9/4於台中中山堂演出兩場《三國奇遇記》，觀眾席將採梅花座，也是劇團在疫情以來首次演出，昨30日開放索票秒殺，台中市長盧秀燕為此加碼採「線上直播」，讓沒有取得票券的人也能同步線上欣賞。

台中市政府文化局指出，疫情三級警戒期間全國藝文活動停擺，對藝文產業造成巨大衝擊，台中在6月展開第二波的藝文紓困計畫，而目前疫情趨緩，期望在遵守防疫規範下，全力振興藝文發展，包括8月起推出兒童藝術節、逍遙音樂町、傑出團隊演出等，未來還有百餘組的街頭藝人將在各區進行音樂、舞蹈及戲劇等表演。

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▲▼紙風車劇團疫情後首場演出《三國奇遇記》，將加碼線上直播。（圖／紙風車劇團）



文化局長陳佳君表示，為了讓更多人可以參與活動，特別洽詢紙風車劇團，也獲得劇團任建誠團長積極回應，表演將加碼線上直播，9月4日晚間7點就能在線上同步觀賞《三國奇遇記》演出。任建誠說，這場活動是疫情警戒降為二級後，紙風車劇團的第一場演出，演出票券在2分鐘內被索取一空，顯示市民朋友殷切期盼能趕快進劇場看演出。

文化局強調，此次活動，劇團和台中市政府將用最嚴謹的防疫態度準備，讓民眾安心欣賞演出；將透過臺中市長盧秀燕、臺中文化小尖兵、漾臺中、臺中市政府交通局、紙風車劇團等臉書粉專，以及紙風車劇團YouTube頻道放映。

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